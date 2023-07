Ansetzungen Spieltag drei bis zehn: Holstein Kiel unter Flutlicht auf Schalke

Dortmund/Kiel. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Zweitligaspieltage drei bis zehn zeitgenau angesetzt. Und Holstein Kiel ein Flutlichtspiel auf Schalke beschert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag, 25. August (18.30 Uhr), empfängt S04 die Störche. Das Nordduell beim FC St. Pauli steigt am Sonntag, 17. September, 13.30 Uhr, das Kieler Heimspiel gegen den zweiten Absteiger Hertha BSC am Sonntag, 24. September, um 13.30 Uhr.

HSV gegen Hertha als Top-Spiel am Sonnabendabend

Neben zwei Sonnabendspielen gegen Paderborn (2. September) und in Karlsruhe (30. September/beide 13 Uhr) ist die KSV gegen Magdeburg und Elversberg sowie in Rostock sonntags gefordert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der HSV muss gegen Hertha (19. August/20.30 Uhr) und in Hannover zweimal in Folge in Top-Spielen antreten, ab dem siebten Spieltag darf St. Pauli gegen Schalke, Berlin und Nürnberg dreimal in Folge im Top-Spiel ran.

KN