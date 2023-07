﻿Das sind die ersten Gegner der Segeberger Fußballer in der Landes- und Verbandsliga

Kreis Segeberg. 4:1. Mit diesem Resultat hatten die Fußballer der Kaltenkirchener TS den Nachbarn vom SV Henstedt-Ulzburg beim Saisonauftakt der Landesliga Holstein vor einem Jahr bezwungen. Am ersten Spieltag der Saison 2023/24 steigt diese Begegnung erneut. Am Sonnabend, 29. Juli, empfängt der Vizemeister aus Kaltenkirchen den SVHU und seinen neuen Trainer Christian Dittmar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Segeberger Trio in der zweithöchsten Landesklasse komplettiert die Reservemannschaft des SV Todesfelde. Das Team von Trainer Finn Hartwig startet ebenfalls am Sonnabend beim Mitaufsteiger TSV Heiligenstedten. Eine Woche später feiern die Todesfelder ihre Heimpremiere. Am Freitag, 4. August, empfangen sie den TSV Lägerdorf.

FSG Saxonia und SC Rönnau zunächst auswärts gefordert

Sieben Verbandsligisten schickt der Kreis Segeberg ins Rennen. Fünf in der West- und zwei in der Oststaffel. Im Kieler Umland kämpft seit Jahren die FSG Saxonia um Punkte. Die Mannschaft von Neu-Trainer „Olli“ Ahluwalia startet am Sonnabend, 29. Juli, mit einem Auswärtsspiel bei Concordia Schönkirchen in die neue Serie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In neuer Umgebung tummelt sich der SC Rönnau 74, der seinen Platz in der Südstaffel mit dem TSV Schönwalde aus der Ostliga getauscht hat. Was Trainer Sören Warnick und seine Schützlinge dort erwartet, werden sie ebenfalls am Sonnabend beim TSV Vineta Audorf erstmals erleben. Das Kreisderby zwischen den Saxonen und dem SCR steigt am Sonntag, 10. September.

Lesen Sie auch

Ohne ein Duell zwischen zwei Segeberger Mannschaften steigt der erste Spieltag in der Weststaffel. Die dortigen Spiele am ersten Spieltag: Sonnabend, 29. Juli ab 15.30 Uhr: SSC Phoenix Kisdorf – TuS Bargstedt; So., 14.30 Uhr: Bramstedter TS – Marner TV; 15 Uhr: TuS Hartenholm – Fortuna Glückstadt, TuS Jevenstedt – SG Oering-Seth, Merkur Hademarschen – Fetihspor Kaltenkirchen.

KN