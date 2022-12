﻿Spitzenreiter THW Kiel stellt sich auf stürmische Zeit und „Riesenfight“ in Flensburg ein

Der THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Als nächstes muss er sie beim Erzrivalen in Flensburg verteidigen – und ist bereits in Derby-Laune.

Kiel. Weihnachtsmusik, schwarz-weiße Wichtelmützen, zwei selbstgeschenkte Punkte und damit verbunden der Sprung an die Tabellenspitze – nach dem 24:22-Sieg des THW Kiel in der Handball-Bundesliga über die MT Melsungen kehrte bei den Zebras für einige Stunden so etwas wie eine besinnliche Adventszeit ein. Und eine fröhliche. Denn einen Spieltag vor Ende der Hinrunde steht der THW Kiel erstmals seit Anfang Oktober in der Liga wieder ganz oben.

Für Trainer Filip Jicha mehr als nur eine Randnotiz. „Das ist eine kleine Belohnung für die Arbeit und alle Rückschläge, mit denen wir umgehen mussten, vor allem für die harte Arbeit in der Zeit ohne Sander (Sagosen, d. Red.) und Peke (Hendrik Pekeler, d. Red.). Es ist eine schöne Momentaufnahme“, sagte der Tscheche, während seine Spieler beim Auslaufen weihnachtliches Wiedersehen mit alten Bekannten feierten: René Toft Hansen, von 2012 bis 2018 ein Zebra, war aus der dänischen Heimat mit seiner Familie angereist, um den Kieler Weihnachtsmarkt zu besuchen. „Und dann wollte ich natürlich unbedingt in diese Halle“, sagte der 38-Jährige, der als Abwehrstratege des dänischen Tabellendritten Bjerringbro-Silkeborg ein spielfreies Wochenende genoss – und im erweiterten Kader des Titelverteidigers Dänemark für die WM im Januar steht. Allerdings mit eher geringen Nominierungschancen. „Ich wäre sofort dabei“, gab der Kieler Kapitän der Saison 2015/16 zu Protokoll, bevor ihn sein Nachfolger in diesem Amt, Domagoj Duvnjak, in eine herzliche Umarmung zog.

THW Kiel vor Auswärts-Dreiklang in Flensburg, Aalborg und Bietigheim

Die familiären Vorweihnachts-Vibes fanden bei den Zebras am Montag ihre Fortsetzung in einer kleinen, internen Weihnachtsfeier der Spieler mit ihren Familien. „Einen passenderen Augenblick gibt es dafür nicht“, freute sich Filip Jicha beeilte sich aber auch zu betonen: „Nur weil wir den ersten Platz erobern durften, heißt das nicht, dass jetzt alles von alleine läuft. Der Wind weht bekanntlich oben am stärksten…“

Und für die Kieler gegen Ende der Woche gleich in doppelter Stärke aus nördlicher Himmelsrichtung: Am Donnerstag (20.45 Uhr) treten sie zum Rückspiel bei Aalborg Håndbold in der Champions League an, Sonntag (14 Uhr) kommt geht es zum 107. Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt. Das Pokal-Achtelfinale bei der SG BBM Bietigheim am 22. Dezember ist in der Zebra-Zeitrechnung noch in weiter Ferne. „Die Tabellenführung in Flensburg verteidigen zu wollen, ist wahnsinnig schöner Druck“, sagt Jicha, wohl wissend, dass das Punktekonto für Spiele der Nordrivalen nicht richtungsweisend ist. „Da geht es immer um viel Prestige – egal, ob der THW Erster und die SG 16. ist oder anders herum. Das wird ein Riesenfight.“

THW Kiel will in Aalborg ersten Auswärtssieg in der Champions League

In der Champions League indes sind die Kieler bislang ohne Auswärtssieg und dementsprechend ein gutes Stück entfernt von ihren Wunsch-Plätzen eins oder zwei in der Gruppe B. Immerhin: Mit einem Sieg in Aalborg könnten sie die Dänen auf drei Punkte distanzieren und sich damit ein Polster auf Rang fünf verschaffen.

„Ab Dienstag bereiten wir uns vor und versuchen, diese Woche durchzuballern“, kündigte Jicha an und nahm die zweite Halbzeit seiner Mannschaft gegen Melsungen, an deren Ende der überragende MT-Keeper Adam Morawski sagenhafte 20 Paraden verbucht hatte, als willkommene Lehre für seine jungen Spieler. „In der zweiten Halbzeit 18 Angriffe zu verschießen und trotzdem gewinnen zu können – das ist eine wichtige Erfahrung.“

Eine, die auch gestandene Bundesliga-Profis wie Hendrik Pekeler nicht kalt ließ. „Wenn ein Vorsprung von acht Toren so schmilzt, geht das Kopfkino los, dass das doch noch in die Hose gehen könnte“, gab der Kreisläufer zu, hatte die lediglich sieben Tore im zweiten Durchgang aber genauso schnell wieder abgehakt wie Siegtorschütze Nikola Bilyk. „Es ist schön zu wissen, dass wir jetzt wieder oben stehen“, sagte der. „Da wollen wir sein und auch bleiben. Dafür müssen wir dieses Jahr noch zwei Bundesligaspiele absolvieren und unsere Punkte holen – und dann können wir entspannt in die WM-Pause gehen.“