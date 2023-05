﻿Neues Netzwerk soll Spitzensport in Schleswig-Holstein ganz nach vorne bringen

Kiel. „Wir wollen das Sportland Nummer eins werden“, formulierte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Mittwoch ein klares Ziel beim ersten Treffen des „Team SH Unterstützerkreis“. Sportler sollen dank Spendern aus der Wirtschaft auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen und den Paralympics zukünftig noch besser unterstützt werden – mit positivem Effekt für den Breitensport.

„In Schleswig-Holstein soll kein Kind ohne Sport sein“, erklärte die Innenministerin, „aber wer den Sport unterstützen will, der braucht Vorbilder“. Deshalb ist durch den Sportentwicklungsplan des Landes, der eine bundesweite Vorreiterrolle einnimmt, auch die Förderung des Spitzensports in den Vordergrund getreten. Dies geschieht zum einen durch die Entwicklung neuer Stützpunkte für den Spitzensport im Land, zum anderen durch die Förderung des „Team SH“. Dieses wurde vom Landessportverband (LSV) aufgebaut und umfasst inzwischen 54 Athleten aus 15 verschiedenen Sportarten. 2011 waren es zum Start acht Sportler gewesen.

Daniel Günther übernimmt als „sportbegeisterter Ministerpräsident“ Schirmherrschaft

Die Landesmittel wurden bereits von 20 000 Euro auf 100 000 Euro angehoben. Doch es soll noch mehr Geld in Form von Spenden generiert werden, weshalb der „Team SH Unterstützerkreis“ ins Leben gerufen. Die Schirmherrschaft hat Landesvater Daniel Günther übernommen. „Als sportbegeisterter Ministerpräsident unterstütze ich den Unterstützerkreis für das Team Schleswig-Holstein aus vollem Herzen und übernehme gerne die Schirmherrschaft“, erklärte Günther, der selbst passionierter Läufer ist. „Die Initiative hat allen Erfolg und Rückhalt verdient. Gemeinsam können wir so Schleswig-Holstein als Sportland noch weiter nach vorne bringen.“ Gut ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris wertete der Ministerpräsident die Initiative als ein wichtiges Zeichen für den Spitzensport im Land.

Windsurfern Lina Erpenstein unterstreicht Notwendigkeit

Dies bestätigten auch die anwesenden Sportler während der Auftaktveranstaltung zum „Team SH Unterstützerkreis“ inklusive Podiumsdiskussion in Kiel. „In vielen Sportarten steht man als Individualsportler alleine da. Deshalb ist es immer eine riesige Hilfe, wenn einem unter die Arme gegriffen wird“, sagte Weltcup-Windsurfern Lina Erpenstein. Das kann auf vielfältige Weise geschehen. „Unterstützung muss nicht nur finanziell sein. Als Sportler ist man mit allem, was an Unterstützung kommt, unglaublich zufrieden. Sei es, dass man Sportstätten nutzen darf oder Physiotherapeuten zur Verfügung gestellt bekommt – alles hilft“, so die 26-Jährige. Die Pläne des Landes nannte sie eine große Bereicherung. „Teil davon zu sein, ist für mich eine Ehre“, erklärte Erpenstein.

Bisher wurde das Team SH vom Innenministerium, den Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie der ARAG Sportversicherung unterstützt. Durch Spenden aus der Wirtschaft soll die Hilfe ausgebaut werden. Dafür dankte LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen allen Förderern.

