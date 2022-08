﻿Sporthilfe-Cup: Teilnehmer erspielen 12.000 Euro für die Talentförderung

Altenhof. Dass Dominic Ressel eigentlich gerade komplett im Trainingsstress sein müsste, ist ihm in diesem Moment nicht anzumerken. Entspannt steht er da, der Judoka, lacht mit Vielseitigkeitsreiterin Julia Schatzmann, die beiden schlagen ein paar Golfbälle, versuchen sich im Putten, während im Hintergrund die zuvor brennende Sonne langsam Milde walten lässt, gemütlich Richtung Horizont gondelt. Ressel, 28, ist extra aus Köln hierher gekommen, morgen geht es weiter ins Trainingslager in die Niederlande. Aber das hier lässt er sich nicht nehmen: den Sporthilfe-Cup der Stiftung Kieler Sporthilfe (SKS) in Altenhof.

"Es ist einfach schön, die Leute kennenzulernen, die uns fördern. Und sie lernen die kennen, die diese Förderung erhalten", sagt Ressel, Olympia-Bronzemedaillengewinner im Teamwettbewerb, der die Folgen eines kürzlich erlittenen Kreuzbandanrisses nahezu überwunden hat, in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft steckt, im Oktober geht es im usbekischen Taschkent um den Titel. Aber jetzt und hier, an diesem Freitagnachmittag, geht es ums Golfen für den guten Zweck. Für ihren Zweck.

Prominentes HSV-Trio unter den 82 Teilnehmern

Die 82 Teilnehmer – darunter Prominente wie Richard Golz, der frühere Fußballtorwart des Hamburger SV, die HSV-Legenden Ditmar Jakobs und Holger Hieronymus sowie regionale Förderer wie Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth – erspielen für die Kieler Sporthilfe mit ihren Startgeldern satte 12 000 Euro. Ein elementar wichtiges finanzielles Standbein für die Stiftung, deren Etat im vergangenen Jahr 60 000 Euro betrug zur Förderung der aktuell 20 Sportlerinnen und Sportler, von denen auch das Nacra 17-Duo Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Bronze ersegelt haben, da ist, zudem mit 49er-Segler Frederik Schwall der Jüngste im Nachwuchs-Pool, 14 Jahre alt.

Unter Applaus betreten sie nach dem Turnier die Stufen des Klubhauses des GC Altenhof, schließlich stehen sie hier im Mittelpunkt, es ist ihr Event. Und berichten vom Stand, von ihrer sportlichen Entwicklung, ihren Zielen und Träumen. Vielseitigkeitsreiterin Schatzmann etwa hegt langfristige Pläne, will, so sagt sie, 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles dabei sein. Als Leistungssportler, gerade in Randsportarten, braucht es diesen langen Atem. Und die Kieler Sporthilfe fächert mit ihrer Unterstützung die notwendige Luft zu, hilft auch durch schwere Phasen, wie sie etwa Kohlhoff/Stuhlemmer gerade durchleben.

Ergebnisse des Sporthilfe-Cups 2022 Der 14-jährige Carlos Delfs, zukünftiger Regionalligaspieler des GC Altenhof, gewann auf dem Par-72-Platz mit 75 Schlägen die Bruttowertung, spielte dabei ein Birdie und 14 Par, davon neun auf den zweiten neun Löchern. Mit 33 Bruttopunkten lag er vor seinem Klubkameraden Gunnar Müller (30) und Claus Grandt (GC Lutzhorn/29). Das beste Nettoergebnis in der Handicapklasse bis 21,9 gelang Timo Hepp (GC Krogaspe) mit 47 Punkten. Eine deutliche Handicap-Verbesserung verbuchten auch Amrinder Bhinder (Uhlenhorst/45 Punkte), Dörte Reese (Altenhof/42) und Timo Grabowski (Uhlenhorst/41). Auf den Podestplätzen der Handicapklassen ab 22,0 standen Mehmet Alkan, Sophie Bäsler und Volker Manz (alle Uhlenhorst). Die Sonderwertungen Longest Drive gewannen Marlies Bröckers (GC Feldafing) und Patrick Bührsch (Uhlenhorst), die präziseste Annäherung beim Wettbewerb Nearest-to-the-Pin verzeichnete Alexander Eck (Uhlenhorst), der seinen Ball an Loch 3 über 102 m exakt 84 cm neben die Fahne schlug.

"Ich stehe hier mittlerweile ohne Schleimbeutel", sagt Stuhlemmer mit einem bittersüßen Lächeln. Die Folge einer bei der EM im dänischen Aarhus erlittenen Platzwunde am Knie, die sich eine Woche später entzündete, ein Eingriff war nötig. "Wir müssen nun leider die WM auslassen. Das ist eine bittere Pille", sagt Stuhlemmer. Sie und Kohlhoff stehen jetzt vor einer langen Wettkampfpause bis zum März. Und dann startet im Grunde schon die Vorbereitung auf Paris 2024. Aber die Laune des Duos hat nicht gelitten. Kohlhoff ist seit diesem Jahr Vater, was ebenfalls eine Unterbrechung mit sich brachte. "Die ist dafür aber freiwillig gewesen", sagt er mit komödiantischem Mienenspiel, hat die Lacher auf seiner Seite.

Die Stimmung ist gut, der Gasgrill dampft gemütlich vor sich hin, Sportler mischen sich unter Förderer, ein Come-Together im besten Sinne. Der Himmel färbt sich rotgolden, durchs Gebüsch huscht ein Reh, vom Eckernförder Strand weht seichte Musik herüber, es ist fast kitschig. Und doch so wichtig, um das Niveau des Leistungssports aus der Region zu sichern, seine Zukunft auf solide Beine zu stellen. Wenn dann noch der Rahmen stimmt – umso besser. „Wir haben einen perfekten Golftag auf einem der schönsten Plätze in Schleswig-Holstein erleben dürfen mit Teilnehmern, die gute Laune mitbrachten und einen erheblichen Beitrag für unsere Talentförderung geleistet haben“, sagt der Sporthilfe-Vorsitzende Gerhard Müller.

Ein wenig sitzen sie alle noch beisammen, dann geht es allmählich auseinander. Dominic Ressels Zug fährt um 6.45 Uhr morgens ab, Julia Schatzmann wird dann im niedersächsischen Luhmühlen schon wieder auf dem Pferd sitzen. Trainieren für den großen Traum. Dessen Erfüllung durch die Förderung der Stiftung Kieler Sporthilfe ein gutes Stück näher rückt.