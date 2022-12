﻿Das sind die Sport-Szenen des Jahres 2022 für unsere Reporter

Kiel. 2022 – zunächst noch häufig ohne Fans und das geliebte wie vermisste Live-Erlebnis, später endlich wieder vor voller Hütte. Großartige, bewegende, mitreißende Momente.

Und wir haben auch in diesem Jahr wieder über die Ereignisse der Sportwelt berichtet. Lokal, regional, überregional. Über Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, Pferde und Autos. Über Einzelkämpfer und Teamgeist. So empathisch wie möglich, so neutral wie nötig. Vom Sportplatz um die Ecke bis zur umstrittenen Fußball-WM in Katar, von der Kieler Woche bis zu den Olympischen Winterspielen in China.

Hier haben wir unsere persönlich bewegendsten, wichtigsten Sportmomente des Jahres 2022 identifiziert und festgehalten. Das sind unsere Szenen des Jahres.