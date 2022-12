Sportpferde Elias: Neuer Sportstall wird am 1. Januar eröffnet

Schon wieder in Einfeld Schon wieder in Einfeld

Einbruch in Neumünster: Rentner werden in ihrem Haus überfallen

Einbruch in Neumünster-Einfeld: Rentner wurden am Freitagnachmittag von Unbekannten in ihrem Haus in der Kieler Straße überfallen. In der Gegend hatte es vor Kurzem ähnliche Einbrüche gegeben.