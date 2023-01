﻿Sportpsychologin aus Kiel erklärt: Was ist Siegermentalität, Inga Hahn?

Ob Handball-Finale des THW Kiel oder Unterwasser-Rugby in der Unihalle – im Leistungssport ist immer auch „der Kopf“ im Spiel. Aber was heißt das eigentlich? Die Kieler Sportpsychologin Inga Hahn über den entscheidenden Vorteil, Hemmschwellen und (zu) frühen Leistungsdruck.

Bei Inga Hahn gibt es Sportpsychologie am Küchentisch. Die Sportpsychologin empfängt ihre Klientinnen und Klienten, zu denen auch Handballer des THW Kiel gehören, gern in familiärer Atmosphäre.

Kiel. Wenn Sekunden über Olympiasieg oder Final-Niederlage, Zentimeter über goldenes Tor oder Bedeutungslosigkeit entscheiden, das so genannte „Quäntchen Glück“ ein Spiel kippen lässt, ist im Spitzensport immer auch „der Kopf“ im Spiel. Aber was heißt das eigentlich? Die Kieler Sportpsychologin Inga Hahn über eine Wissenschaft, die immer mehr Profis als Baustein ihres Erfolges verstehen, die für andere aber noch immer mit einer großen Hemmschwelle versehen ist.

Mit welchen mentalen Besonderheiten sind vor allem Spitzensportlerinnen und Spitzensportler konfrontiert?

Der Druck macht den Leistungssport aus. Auch Breitensportler empfinden ihn, aber im Leistungssport ist er noch einmal verstärkt. Selbstvertrauen ist ein großes Thema, das man bei erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern vielleicht gar nicht erwartet. Aber damit starten wir ganz oft. Zu gucken: Was macht mich eigentlich aus als Person, was trage ich zu einer Mannschaft bei? Auch das Abhaken von Fehlern ist ein häufiges Thema.

Wann kommen Klienten und Klientinnen zu Ihnen – und wann sollten sie kommen?

Wir Sportpsychologinnen sind ungern Feuerwehr, sollen es aber oft sein. Wenn große Vereine eine sportliche Krise haben und dann einen Sportpsychologen einsetzen wollen, um die Mannschaft wieder auf Spur zu bringen – das ist echt vermessen. Optimal sind Klientinnen und Klienten, die sich generell entschließen, in dem Bereich zu arbeiten. Schön ist es auch, wenn strukturell etwas aufgebaut wird, wie es jetzt zum Beispiel auch im Nachwuchsbereich des THW Kiel geschieht. Wichtig ist, systematisch etwas zu tun, damit im Fall der Fälle alle vorbereitet sind.

Visualisierung manchmal besser als noch eine Runde im Kraftraum

Gibt es Kniffe, die immer funktionieren?

Ich hole aus meinem Koffer immer die Dinge, von denen ich denke, sie passen zur jeweiligen Person. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Achtsamkeit und Meditation. Damit kann ich nicht jedem Sportler kommen, auch wenn man dabei super lernen kann, Gedanken loszulassen. Das hilft beim Fehler abhaken und dabei, die Gedanken nicht in Zukunft oder Vergangenheit zu richten, während man spielt. Und beim Stressmanagement. Manchen hilft es auch, besser zu schlafen und dadurch besser zu regenerieren. Nicht wenige Leistungssportler neigen dazu, ins Übertraining zu gehen. Da empfehle ich gerne stattdessen ein Visualisierungstraining mehr. Wenn man gedanklich Spielsituationen durchgeht, hat man auch Mikroimpulse in den Muskeln. Dann sind die bereit, kennen den Weg.

Zu wie viel Prozent wird ein Finale im Kopf gewonnen?

Mit Prozent-Aussagen halte ich mich immer zurück, die sind letzten Endes unseriös. Aber es ist schon so, dass ab einem gewissen Level alle austrainiert sind, alle Kniffe und Tricks kennen. Dann ist das letzte Quäntchen die Frage: Kann ich mich hier und jetzt auf den Punkt konzentrieren? Mache ich mir keine Gedanken wie: „Was, wenn ich den Ball jetzt verschlage?“ Oder: „Der Gegner liegt mir nicht.“ Wenn ich das schaffe auszublenden, ist das mein entscheidender Vorteil.

Ist das die so genannte Siegermentalität?

Das gehört auf jeden Fall dazu. Die Top-Sportler, die zu mir kommen, machen sportspezifisch schon alles von Technik und Taktik bis zur Athletik und wollen sich zusätzlich einen Vorteil verschaffen.

Von Softball bis THW Kiel Inga Hahn (46) kam während ihrer Softball-Karriere bei den Kiel Seahawks erstmals mit der Sportpsychologie in Kontakt und machte nach ihrem Psychologie-Diplom die Weiterbildung zur Sportpsychologin. Seit 2016 betreut die promovierte Psychologin neben ihrer Haupttätigkeit als Projektleiterin in der Bildungsforschung am IPN der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowohl Breiten- als auch Leistungssportler, darunter auch die Handballer des THW Kiel.

Der Druck hat sicherlich auch Schattenseiten...

Ja, und ich weiß nicht, ob es mit Corona zu tun hat, aber in letzter Zeit werden bei meiner Arbeit auch psychische Probleme verstärkt sichtbar, gerade auch bei jungen Sportlerinnen und Sportlern. Überzufällig häufig empfehle ich aktuell Klientinnen und Klienten an einen Psychotherapeuten weiter.

Ist die Hemmschwelle, sich psychologische Hilfe zu holen, noch immer hoch?

Sie ist auf jeden Fall da. Zumindest was die Sportpsychologie angeht, habe ich aber das Gefühl, dass es besser wird. Mehr Personen nehmen sie in Anspruch, auch wenn ihr Verein das nicht bezahlt. Und wenn ich in den Fällen, in denen Therapiebedarf sichtbar wird, vermitteln kann, ist hoffentlich auch schon etwas gewonnen. Bei jungen Leuten stelle ich viel weniger Berührungsängste fest. Das gibt mir total viel Hoffnung. Die sprechen mich teilweise auch im Beisein ihrer Teams an, wenn ich einfach nur beim Training dabei bin.

Inga Hahn: Zu wenig Geld für Sportpsychologie in Schleswig-Holstein

Wie stehen Sie zur zunehmenden Professionalisierung auch im Jugendbereich?

Ein zweischneidiges Schwert. Ich verstehe das aus der Leistungsperspektive. Aber vor der U15 schon Leistungsmannschaften zu betreiben, halte ich für zu früh. In diesem Alter ist es sportlich sinnvoll, den Körper mit großer Vielfalt möglichst breit auszubilden. Und gerade in der Pubertät müssen die Jugendlichen auf einer ganz anderen Ebene erst einmal klarkommen. Professionalisierung heißt aber auch, dass viele Vereine inzwischen gucken, dass das auf gesunde Weise passiert. Fußball-Bundesligisten wie RB Leipzig oder die TSG Hoffenheim haben hervorragende sportpsychologische Abteilungen. Trotzdem: Ganz jung Profiverträge zu bekommen, total gehyped zu werden – niemand kann einem jungen Sportler vorwerfen, dass der irgendwann mal abdreht, weil das einfach zu viel ist. Deshalb würde ich dafür plädieren, dass das alles ein bisschen später losgeht.

Wie professionell ist der Sport in Schleswig-Holstein in dieser Hinsicht aufgestellt?

Ich arbeite eng mit der Sportpsychologin von Holstein Kiel zusammen. Man sieht, dass gerade in den Nachwuchsbereichen immer mehr Wert auf sportpsychologische Betreuung gelegt wird – weil es auch an Lizenzkriterien gebunden ist. Da ist der Handball im Allgemeinen noch gar nicht. Wenn, dann nur auf Initiative der Vereine. Grundsätzlich ist im schleswig-holsteinischen Sport wenig Geld vorhanden. Also auch zu wenig für die Sportpsychologie.

Was würden Sie sich wünschen?

Dass es Gang und Gäbe ist, dass Vereine in Sportpsychologie investieren, wir im Training so selbstverständlich wie Physios dabei sind. Ich glaube, dass das ganze System davon profitieren würde, speziell im Nachwuchs – und in der Reha. Da wird man mit so vielen Fragestellungen konfrontiert, fällt in Löcher, hat Angst vorm Karriereende, muss trotz Ungewissheit nicht die Power verlieren, seine Ziele weiter zu verfolgen. Kurz: Ich wünsche mir noch mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Akteure im Sport.