Springflut Festival 2023 in Hörup: Darauf darf man sich jetzt schon freuen

Hörup. Was sich seit der Premiere 2019 in Hörup auf der Anlage der Familie Johannsen entwickelt hat, ist bemerkens- und anerkennenswert! Vielfalt ist Trumpf – das haben die Höruper Organisatoren rund um Stephan Johannsen längst erkannt. Und deshalb ist der Top-Sport im Parcours auch nur eine der Säulen, auf der der Erfolg der Veranstaltung fußt. „Wir wollen unseren Besuchern und Gästen einen Mehrwert mit hoher Aufenthaltsqualität bieten“, erklärte Stephan Johannsen.

Von Reitsportlern für Reitsportler: Ein Ebbe-und-Flut-Platz, ein weitläufiger Ebbe-Flut-Abreiteplatz, kurze Wege, großzügige Boxen und vor allem unkomplizierte Abläufe sorgen für beste Bedingungen für Pferd und Reiter. Kein Wunder also, dass schon im vergangenen Jahr regionale wie überregionale Stars und Sternchen unbedingt beim Springflut Festival dabei sein wollten. Im Großen Preis triumphierte der schwedische Weltklassereiter Rolf-Göran Bengtsson mit seinem Hengst Ermindo W und belegte mit dem Holsteiner Verbandshengst Catch zusätzlich Platz drei. Das war großer Springsport. Und auf den dürfen sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder freuen: So verzeichnet die Ausschreibung alleine sechs Prüfungen der Klasse S, darunter der Große Preis, eine Springprüfung der Klasse S*** mit Stechen, aber auch die Finals der Youngster, Kleinen und Mittleren Tour werden auf schwerem Niveau ausgetragen.

Vom Fohlen bis zum Top-Sportler

Im Finale der Regio Tour starten Nachwuchsreiter und Amateure vor großer Kulisse und in der Qualifikationsprüfung zum Kuschel Cup wollen sich die jungen Springreiter für das Finale der Serie im Herbst empfehlen. Die Youngster Tour und das Future Championat richten sich an Pferde, die sich gerade auf ihrem Ausbildungsweg in den großen Sport befinden. Und auch die Allerjüngsten bekommen ihre Bühne: Im Fohlenchampionat des Körbezirks Schleswig-Flensburg werden die späteren Hoffnungsträger für Sport und Zucht gekürt.

Für Unterhaltung ist in Hörup gesorgt: Der Donnerstagabend ist der Regioabend mit großer Burger-Party für die Reiter. Der Freitagabend steht im Zeichen der Zukunft und nennt sich passenderweise Future-Abend: Dann findet das Finale des Future Championats statt und die Jungs von „Jungs aufs Pferd“ messen sich in einem Jump&Drive: Erst geht’s aufs Pferd, dann auf eine Landmaschine. Das verspricht beste Stimmung. Am Sonnabend wird es spannend: Dann werden wieder besonders qualitätvolle Fohlen und Reitpferde in einer großen Auktion auf dem Hauptplatz versteigert. Abends spielt die Hamburger Band „Liebe Leudde“ und die Party im Festzelt mit DJ ist gefeierter Abschluss des Tages.

