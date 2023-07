Springflut Festival Hörup lockt am Wochenende mit vielfältigem Programm

Hörup. Sportlich war eine Springprüfung der Klasse S* der Großen Tour die bisher anspruchsvollste Aufgabe, die die Athleten über die Stangen zu bewältigen hatten. Das Interesse am Höruper Hauptplatz war groß: 95 Namen standen auf der Starterliste: Den Preis der Firma Jürgensen & Petersen gewann Andreas Theurer (RV Rehagen-Hamburg e.V.) mit seiner Holsteiner Stute Fioretta v. Connor.

Hinter dem Sieg steckte ein Plan: „Ich habe mir beim Parcoursabgehen die Linienführung angeschaut, habe abgewogen und mich mit Kollegen beraten und so wie ich jetzt geritten bin, hatte ich den Weg vorher festlegt“, berichtete Andreas Theurer stolz lächelnd. Mit Fioretta gehe es nun am Sonntag mit dem S*-Springen der Mittleren Tour weiter, mit seinem zweiten Pferd, der Holsteiner Stute Angelina, plane er einen Start im Großen Preis am Sonntag.

Reiter Hannes Ahlmann über sein Pferd: „Auf dem Abreiteplatz merkte ich schon, dass er gut drauf ist“

In der zweiten Abteilung, dem Preis der Firma Asmussen Landtechnik, belegte der für die TRSG Holstenhallen Neumünster startende Ire Diarmuid Howley mit seinem Erfolgspferd Be Aperle VA v. Clarimo den ersten und mit der erst neunjährigen Fina VA den zweiten Platz. Beide Pferde stammen aus der Zucht seines Arbeitgebers Manfred von Allwörden.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war das Finale des Future Championats für fünfjährige Springpferde, der Preis der b-Horses GmbH. In dieser Spezial-Springpferdeprüfung der Klasse M* mit Stechen dominierte wie schon in der Qualifikation Hannes Ahlmann aus Reher mit seinem Holsteiner Hengst Vendigo v. Van Gogh. „Heute hatte ich ein sehr gutes Gefühl, am Mittwoch lief es ja schon richtig gut. Da hat er die Einlaufprüfung gewonnen“, berichtete der Gewinner strahlend. „Auf dem Abreiteplatz merkte ich schon, dass er gut drauf ist und wir angreifen können. Im Parcours hatten wir eine 8,3, weil es eine kleine Unstimmigkeit zwischen uns gab, aber im Stechen haben wir es dann zusammen gerockt.“

Anschließend trugen die ein Jahr älteren Springreiter ihr Finale im Future Championat in einer Springprüfung der Klasse M** mit Stechen aus: 26 Teilnehmer hatten sich in der Einlaufprüfung für den Preis der IGA Haus GmbH qualifiziert. Im Stechen waren Jan Philipp Schultz (Reitgemeinschaft Böbs u.U. e.V.) und seine Holsteiner Stute Kamea US uneinholbar schnell und kamen nach 39,52 Sekunden aus dem Parcours und sahen schon wie die Sieger aus - wäre da nicht Hannes Ahlmann mit seinem KWPN-Hengst Madness gewesen, der exakt zeitgleich die Ziellinie überquerte: zwei mehr als würdige Sieger, die sich nun das Preisgeld teilen müssen! Mit dem Jump & Drive powered by Landtechnik Asmussen ging der Abend in Hörup fröhlich und rasant zu Ende.

Springflut Festival Hörup lockt am Samstag mit buntem Programm

Nicht nur über den Hindernissen geht es am Samstag im Höruper Parcours hoch her: Von der Springpferdeprüfung der Klasse M* über Springen der schweren Klasse bis hin zur Reitpferde- und Fohlenauktion reiht sich ein Höhepunkt an den nächsten. Ein guter Tag also, um das Springflut Festival zu besuchen! Und auch der Abend hat mit dem Auftritt der Hamburger Kultband Liebe Leudde bei der Reiterparty auf dem Marktplatz einiges zu bieten.

Am Samstag ab 10 Uhr verwandelt sich die James Farm in eine Erlebniswelt für Groß und Klein: Hofführungen, Melkwettbewerbe mit einer Modellkuh, Graben im Kräuterbeet, gemeinsames Eiersammeln sowie Käse- und Weinverkostungen sind nur einige Auszüge aus dem abwechslungsreichen Programm.

Die feine Ausstellung auf dem Veranstaltungsgelände und die abwechslungsreiche Gastronomie laden zudem zum Shoppen und Schlemmen ein. Das Springflut Festival in Hörup ist noch bis zum 9. Juli geöffnet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

