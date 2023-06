Springflut Festival: In wenigen Tagen beginnt das große Reitsport-Fest

Hörup. Die Vorbereitungen für das Springflut Festival in Hörup (5. bis 9. Juli) laufen auf Hochtouren. 166 Boxen in mobilen Stallzelten sind errichtet, das neue, größere Richterhäuschen steht, und für die warmen Tage wurde ein neuer Waschplatz in unmittelbarer Nähe zu den Stallungen geschaffen.

Etliche Reitsport-Profis haben früh ihre Turnierzusage gegeben. So wird der dreimalige Derby-Sieger Toni Hassmann ebenso dabei sein wie sein jüngerer Bruder Felix und Mannschaftsweltmeister Carsten-Otto Nagel. Neben zwei weitere Derby-Heroen, Holger Wulschner aus Mecklenburg-Vorpommern und der gebürtige Argentinier Pato Muente, der in Niedersachsen zu Hause ist, hat auch der gebürtige Schwede Rolf-Göran Bengtsson genannt, der im vergangenen Jahr mit seinem Ermindo W den Großen Preis gewonnen hat und als Titelverteidiger an den Start gehen wird.

Sportliches Programm, Reitpferde- und Fohlenauktion und mehr

Das sportliche Programm im Höruper Parcours kann sich sehen lassen: Von der Youngster-Tour, über regionale Prüfungen bis hin zu sportlichen Herausforderungen der ganz schweren Klasse ist das gesamte Portfolio des Springsports dabei. Hinzu kommen die Holsteiner Highlight Sales, eine Reitpferde- und Fohlenauktion am Samstagabend, deren Kollektion bereits jetzt auf der Homepage www.springflut-festival.de begutachtet werden kann.

Es gibt Partys mit Livemusik, ein Kinderland und eine exklusive Ausstellung. Außerdem wird zum ersten Mal die Job-Messe „Job-Speed-Dating“ für Auszubildende und Festangestellte am Donnerstag und Freitag veranstaltet. Dann werden zahlreiche Unternehmen aus der Region vor Ort sein und interessierte Besucher können sich vorstellen und kurze Gespräche mit den Verantwortlichen führen.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

