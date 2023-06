Balios Hunter Cup: Zwei weitere Finalisten stehen fest

Waabs. Gut 660 Pferde und Reiter gingen beim großen Sommerturnier in Waabs an den Start. Ebenfalls im Programm stand die vierte Etappe des Balios Hunter Cups. Zwei Siegerpaare qualifizierten sich für das Finale in Negernbötel.

In der 85er-Klasse pilotierte Maja Kunze vom Reit- und Fahrverein Bordesholm u.U.e.V. ihren Holsteiner Carlson Deluxe v. Catoo mit der Note 7,9 über die Hindernisse und zum Sieg. Judith Lüchau (Schubyer RV) ist mit ihrem Holsteiner Alvaro de Talma v. Adagio de Talma auf zahlreichen Etappen des Balios Hunter Cups dabei und belegte mit der Note 7,7 Platz zwei vor Annika Seemann (RFV Husbyharde e.V.) mit ihrer Holsteiner Stute Heather v. Nekton (WN: 7,6).

Anna Walper vom RV Südangeln e.V./Süderbrarup und ihr 16-jähriger Wallach Chaccerus präsentierten sich im Parcours der 95er-Klasse in Bestform und gewannen mit der Note 8,2. Marcie Yasmin Otto (Reit- und Fahrgemeinschaft Bargfeld-Stegen e.V.) und ihre Holsteiner Stute Diavalezza v. Cormit belegten mit der Note 7,6 Rang zwei, vor Judith Lüchau, die in dieser Aufgabe auf dem dritten Platz rangierte.

Nun geht es in zwei Wochen weiter. Die fünfte Etappe im Balios Hunter Cup steht am 8. und 9. Juli im Reit- und Fahrverein Hanerau-Hademarschen und Umgebung e.V. an.

KN