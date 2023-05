Sieg für Jörg Naeve: Hausherr gewinnt den Großen Preis des CSE Ehlersdorf

Ehlersdorf. In 38,98 fehlerfreien Sekunden wurde das Stechen entschieden – alles richtig gemacht also vom Nationenpreisreiter und seinem 14 Jahre jungen Wallach von Balou du Rouet: Der Fuchs und Jörg Naeve gewannen 2022 auch die Landesmeisterschaften von Schleswig-Holstein und Hamburg in Bad Segeberg und hatten dabei im familieninternen Duell um die Medaillen die Nase vorn.

Bei Frühlingstemperaturen wurde der vierte und letzte Turniertag des 2. CSE Ehlersdorf mit vier Prüfungen zelebriert. Mit 45 Paaren war der Große Preis als Hauptprüfung komfortabel und kurzweilig besetzt. Elf Kombinationen gelang der Sprung ins Stechen, darunter auch dem Sieger der ersten GP-Auflage, Sven-Gero Hünicke aus Fehmarn.

Mit dem gleichen Pferd, Mastermind RL, platzierte sich Hünicke auf Rang vier und sammelte damit weitere wertvolle Punkte für die Sonderwertung des CSE Ehlersdorf, die nach dem dritten Großen Preis vom 13. bis 16. Juli 2023 abgeschlossen ist und mit einem Sattel der Firma Equipe für den punktbesten Reiter belohnt wird. Darauf darf auch der in beiden Prüfungen platzierte Springreiter Markus Brose (Hörup) hoffen und eben auch Jörg Naeve selbst.

Philip Loven, Däne mit Wahlheimat Schleswig-Holstein, hat mit Vergil N das S*-Springen in Ehlersdorf gewonnen. © Quelle: ACP Andreas Pantel

Hinter dem „Hausherrn“ rangierte sich Peter Jakob Thomsen (Leck) mit dem Holsteiner Schimmel Colombo an Position zwei ein, und dann folgte auch schon die beste Amazone: Paula de Boer, Tochter des Dressurausbilder Wieger de Boer, mit der OS-Stute My Miss Marple. Zu den platzierten Paaren im Stechen zählte auch Olympiareiter Tom Tarver-Priebe (NZL) mit seinem Top-Pferd Popeye und ebenso Pheline Ahlmann (Reher) mit Calistero. Sie hatte am Freitag den Auftakt der Großen Tour in Ehlersdorf gewonnen.

Springsportserie wird im Juli fortgesetzt

Auf der Reitanlage wird nun für mehrere Wochen der Turnierbetrieb „zurückgebaut“. Alles ist so angelegt, dass binnen weniger Tage wieder eine Veranstaltung vorbereitet werden kann. Diese Routine ist das Ergebnis aus wenigen Jahren CSE-Turnierreihe. Man wisse dann einfach, was wie schnell und praktisch zu lösen sei, ließ Jörg Naeve bereits im vergangenen Jahr wissen. Im Juli kehrt das CSE Ehlersdorf zurück. Im August folgt dann das Finale der b-Horses Summer Trophy vom 3. bis 6. August im Rahmen des CSE.

Ergebnisüberblick CSE Ehlersdorf

14 Springprf. Kl. S m. St**: 1. Jörg Naeve (Ehlersdorf) auf Benur du Romet 0.00/ 38,98; 2. Peter Jakob Thomsen (Leck) auf Colombo 77 0.00/ 39,26; 3. Paula da Boer (Norderstedt) auf My Miss Marple 0.00/ 39,56

11 Youngster-Spezial-Zwei-Phasen-Springprf. Kl. S*: 1. Linn Hamann (Ammersbek) auf Cool Fox 5 0.00/ 28,39; 2. Jesse Luther (Wittmoldt) auf Cadent 0.00/ 28,89; 3. Philipp Battermann (Schülp) auf Inside of my Heart 0.00/ 29,20

08 Springprf. Kl. S*: 1. Claas Hermann Romeike (Nübbel) auf Crazy Friend 0.00/ 60,30; 2. Christian Hess (Radesforde) auf Coldplay CR 0.00/ 60,32; 3. Claas Hermann Romeike (Nübbel) auf Climbim 4 0.00/ 64,59

07 Springprf. Kl. M** 1. Abteilung: 1. Laura-Jane Hackbarth (Brickeln) auf Carisma 109 0.00/ 58,60; 2. Jesse Luther (Wittmoldt) auf Check Me 4 0.00/ 60.92; 3. Emmy Pauline Kröger (Hamburg) auf Dacento H 0.00/ 61,08

2. Abteilung: 1. Kai Rüder (Fehmarn) auf Cross Keys 0.00/ 60,85; 2. Philipp Battermann (Schülp) auf Toulonia 3 0.00/ 60,94; 3. Giulia Maria Schöttler (Großenwiehe) auf Nordika Z 0.00/ 61,46

13 Springprf. Kl. S*: 1. Philip Loven (Meldorf/ DEN) auf Vergil N 0.00/ 62.36; 2. Hilmar Meyer (Morsum) auf Karamell M & M 0.00/ 62,56; 3. Linn Hamann (Ammersbek) auf Quality Choice 0.00/ 62,76

10.1. Youngster-Springprf. Kl. M**: 1. Philipp Battermann (Schülp) auf Inside of my Heart 0.00/ 59,41; 2. Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten) auf Messy`s Doriett PS 0.00/ 61,72; 3. Laura Jane hackbarth (Brickeln) auf Jolanda 51 0.00/ 62,91

10.2. Youngster-Springprf. Kl. M**: 1. Nano Healey (Morsum/ IRL) auf Cornet`s Pezi 0.00/ 57,57; 1. (Z). Miriam Schneider (Ehlersdorf) auf E Attack Z; 2. Philip Loven (Meldorf/ DEN) auf Archie 42 0.00/ 60,52

6.2. Springprf. Kl. M*: 1. Andreas Theurer (Hamburg) auf Kannada du Chateau 0.00/ 56,98; 2. Jacqueline Reese (Loop) auf Sydney S 2 0.00/ 58,38; 3. Sophia Lindemann (Trittau) auf Helga 54 0.00/ 59,96

5.2. Springprf. Kl. L: 1. Jacqueline Resse (Loop) auf Sydney S 2 0.00/ 54,34; 2. Jan Philipp Schultz (Böbs) auf Quinn US 0.00/ 54,57; 3. Lena Magens (Breitenburg) auf Crisby 17 0.00/ 54,91