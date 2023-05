Pferdewoche Reitanlage Glantz: Teike Carstensen schnappt sich den Großen Preis

Hohen Wieschendorf. Teike Carstensen aus dem schleswig-holsteinischen Sollwitt hat mit der Holsteiner Stute Greece aus familieneigener Zucht allen „die Hufe” gezeigt. Zügig und effizient löste die Springreiterin, die bei Pferdebesitzer Stephan Johannsen in Leck angestellt ist, die Aufgabe im Stechen der mit 100 000 Euro dotierten Hauptprüfung der DKB Pferdewoche. Das erkannte auch der zweitplatzierte Johannes Ehning aus Borken neidlos an.

Als der sechste und letzte Teilnehmer des Stechens zwar fehlerfrei, aber langsamer aus dem Parcours kam, brach helle Begeisterung auf dem Abreiteplatz aus. Vater Jörg Carstensen umarmte voller Stolz seine „Große”, Bruder Tjade hopste begeistert auf seine Schwester zu und alle hatten sie Tränen der Freude in den Augen. „Das Schönste war, dass alle dabei waren, fast die ganze Familie, auch Opa – das war toll”, fasste Teike Carstensen zusammen. So ganz habe sie ihren gelungenen Coup noch nicht realisiert.

Für die nächste Herausforderung hat die junge Reiterin nun richtig Schwung geholt: Der Nationenpreis in Uggerhalne ist in zwei Wochen der erste, den sie als „Seniorin” reitet, außerdem hat sie sich für den U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport beim CHIO Aachen qualifiziert.

Ins Schwärmen geriet Johannes Ehning, der sich schon bei der Ankunft über die Unterstützung beim Ausladen freute und nach fünf sonnigen Tagen mit Ehefrau Kaya und Tochter Grace sehr vergnügt wieder nach Hause fährt. Platz drei im prestigeträchtigen Großen Preis sicherte sich der Brite Tim Gredley mit Medoc de Toxandria und stellte bedauernd fest, dass er leider am Sonntag schon seinen Heimflug gebucht habe.

Den Großen Preis des CSI2* sicherte sich zuvor der Franzose Gregory Cottard mit Dragibus de Champs vor dem Briten Chad Fellows und Stephan Naber aus Werne. Cottard hatte ein sehr erfolgreiches Wochenende mit dritten Plätzen in den Qualifikationen und mehreren Platzierungen.

„Noch nie so oft gelobt in fünf Tagen”

Veranstalter Enno Glantz durfte zufrieden Bilanz ziehen und tat das mit dem für ihn typischen Witz: „Ich muss sagen, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie fünf Tage hintereinander gelobt worden bin.” Noch vor dem Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG baten Holger Wulschner und Nationenpreisreiter Marc Houtzager (NED) den Turnierchef in den Parcours, um laut und vernehmlich den Dank der Reiterinnen und Reiter aus 17 Nationen zu überbringen.

Die DKB Pferdewoche lockte rund 20.000 Besucher/innen an fünf Tagen nach Hohen Wieschendorf. © Quelle: ANKE GARDEMANN

Froh über Besucher und Besucherinnen

Show, Sport und Hoffest lockten ca. 20 000 Besucher und Besucherinnen an, Anhaltspunkte lieferten dafür die Rückmeldungen vom Ordnungsdienst an den Parkplätzen. Vor allem von Freitag bis Sonntag nutzten etliche Familien, Sportbegeisterte und auch Urlauber/innen die Chance, frühlingshafte Temperaturen an der neuen Reitanlage nahe der Ostsee zu genießen. Ein Hauch der Leichtigkeit von Grimaud oder St. Tropez verbreitete sich bei einer fröhlichen DKB Pferdewoche.

Ergebnisüberblick DKB Pferdewoche

6 CSI4*, Grand Prix, 1.60 m, Großer Preis: 1. Teike Carstensen (Sollwitt ) auf Greece 5 *0.00 / 45.44; 2. Johannes Ehning (Stadtlohn ) auf Classic Donna *0.00 / 46.31; 3. Tim Gredley (GBR) auf Medoc de Toxandria *0.00 / 46.69

12 CSI2* Grand Prix, 1.45 m: 1. Gregory Cottard (FRA) auf Dragibus des Champs *0.00 / 34.24; 2. Chad Fellows (GBR) auf Creevyquinn Pearl *0.00 / 34.79; 3. Stephan Naber (Drensteinfurt ) auf Cyber Zirkeline NRW *0.00 / 35.15

22 CSI Am Big Tour m. Stechen, 1.40 m: 1. Emmy Pauline Kröger (Tangstedt ) auf Gru *0.00 / 39.39; 2. Frederik Bak Andersen (DEN) auf Casey *0.00 / 41.49; 3. Emmy Pauline Kröger (Tangstedt ) auf Dacento H *0.00 / 42.66