﻿Carolin Goppelt und und Catherina Enke gewinnen das Aukrug-Derby

Zum zweiten Mal ging es beim Springturnier auf dem Heidkatenhof nicht nur über normale Hindernisse, sondern auch über Wälle, Gräben und durch einen Wasserdurchritt, wie es sich für ein Derby gehört.

Aukrug. Auf dem Heidkatenhof in Aukrug wurde am vergangenen Wochenende zum Springturnier eingeladen. An drei Tagen waren 18 Springprüfungen vom Springreiterwettbewerb bis zur Klasse M* ausgeschrieben.