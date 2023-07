Holstein Kiel muss zum Saisonstart auf Timo Becker verzichten

Kiel. Die zweite Woche der Sommervorbereitung beginnt für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel mit einer schlechten Nachricht: Rechtsverteidiger Timo Becker wird den Störchen länger fehlen. Der 26-Jährige hat sich im Training einen Anriss des Syndesmosebandes zugezogen und wird den Saisonstart verpassen, wie die KSV am Dienstag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Becker hatte in der vergangenen Spielzeit 24 Ligaspiele (drei Tore, vier Vorlagen) für Holstein absolviert. Die Schleswig-Holsteiner treffen am ersten Spieltag der neuen Saison am letzten Juli-Wochenende auswärts auf Eintracht Braunschweig, das erste Heimspiel steigt am Wochenende darauf gegen Greuther Fürth. Die genauen Daten stehen noch nicht fest.

KN