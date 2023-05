Kostenfrei bis 21:22 Uhr lesen

Aufstiegsrunde zur Oberliga

Das Ergebnis schmerzt und hat den Traum von der Oberliga wohl schon platzen lassen. Bereits nach dem ersten Auftritt in der Aufstiegsrunde zur Oberliga müssen sich die Fußballer der Kaltenkirchener TS mit dem Gedanken befassen, auch in der nächsten Saison in der Landesliga zu spielen.