﻿SSC Phoenix Kisdorf verliert 0:4 beim WSV Tangstedt

Die Bäume wachsen für die Fußballer des SSC Phoenix Kisdorf nicht in den Himmel. Das Team von Trainer Dominik Fseisi, das die ersten beiden Partien gewonnen hatte, wurde beim 0:4 gegen den neuen Spitzenreiter WSV Tangsetdt auf den harten Boden der Tatsachen zurück geholt.

Kreis Segeberg. Nach zwei Siegen mussten die Fußballer des SSC Phoenix Kisdorf in der Verbandsliga Südwest die erste Niederlage hinnehmen. Beim WSV Tangstedt unterlag die Elf von SSC-Trainer Dominik Fseisi mit 0:4 (0:1). „Wir waren unterlegen, Tangstedt hat verdient gewonnen“, sagte der Kisdorfer Übungsleiter nach der Partie. „Nur bis zum 0:1 konnten wir den WSV von unserem Tor fernhalten.“

SSC Phoenix Kisdorf mit erster Torchance

In der Anfangsphase waren die Gäste aus Kisdorf gleichwertig und besaßen sogar die erste Einschussgelegenheit. Nach einer Unstimmigkeit in der Tangstedter Hintermannschaft bot sich Bennet Haedge die große Chance zur Führung. Er steuerte alleine auf das WSV-Tor zu – seinen Schuss setzte er aber links daneben.

Yannick Schlichting erzielt 1:0

Je länger die Partie dauerte, desto mehr befreiten sich die Tangstedter, übernahmen das Geschehen und nutzten gleich ihre erste Möglichkeit. Ein Eckball segelte durch den Kisdorfer Strafraum und landete bei Yannick Schlichting (31.), der den Ball zum 1:0 über die Linie drückte.

Konstantin Korella verschießt Elfmeter

Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Quentin Vozic mit einem feinen Schlenzer zum 2:0, das 3:0 erzielte Mika Könemann nur neun Minuten später. Nur noch einmal schien es so, als ob die Kisdorfer noch einmal würden zurück kommen können. Doch Konstantin Korella schoss einen nach Foul an Lasse Scheidhauer verhängten Strafstoß direkt in die Arme von WSV-Schlussmann Cedric Michel.

In der Folge mussten die Gäste Lehrgeld zahlen und überschritten aus Frust darüber das eine oder andere Mal die Grenzen des Fair-Play. Wie der bereits verwarnte Lennart Hoee (68.), der nach einer verbalen Attacke gegen den Unparteiischen vorzeitig zum Duschen geschickt wurde.

Den Schlusspunkt unter die einseitige zweite Halbzeit setzte Luis Blaha (88.) mit seinem Tor zum 4:0. „Wenn unsere Gegner mit Tempo flüssigen Fußball spielen, dann haben wir noch unsere Defizite“, konstatierte Dominik Fseisi. „Diese Niederlage wirft uns aber nicht um.“

FSG Saxonia legt klassischen Fehlstart hin

Drei Spiele absolviert, bereits zwei Rote Karten kassiert und erst einen Punkt gesammelt – der Saisonstart der FSG Saxonia im Jahr eins nach Ralf Hartmann ist in der Oststaffel der Verbandsliga gründlich misslungen. Neu-Trainer Ralf Bargmann kassierte mit seinem Team eine 1:5-Klatsche bei der zweiten Mannschaft des TSV Altenholz. „Mit dieser Leistung und dieser Einstellung müssen wir uns bei mindestens vier Absteigern auf einen harten Abstiegskampf einstellen“, befürchtet Pressesprecher Lothar Rath nach sehr schwachen 90 Minuten der FSG.

Dabei hatte die Partie eigentlich gut für die Saxonen begonnen. Patrick Mester (3.) schoss die FSG früh in Führung. Doch die Freude darüber währte nur zehn Minuten. Zunächst glich Mats Ellwanger aus, Mattheo Tiesch (35.) und abermals Ellwanger (40.) sorgten für ein 3:1 der Altenholzer, die auch nach dem Wiederanpfiff das bessere Team blieben und das Resultat durch Tiesch (54./61.) früh bis auf 5:1 ausbauten. „Uns fehlte der Wille, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen“, schilderte Rath.

Zu allem Überfluss handelte sich Torhüter Daniel Hahne (85.) nach einer Notbremse außerhalb des Strafraums auch noch eine Rote Karte ein.

Weiterhin spielten: FSG Kaltenkirchen – VfR Horst 3:0 (Tore: 3 x Jean-Philipp Wagner).

Von Nils Göttsche und Markus Weber