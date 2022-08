Stabile Zahlen, sonnige Aussichten – Vorfreude beim THW Kiel

Der THW Kiel strahlte am Dienstagnachmittag in Damp an der Ostsee mit der Sonne um die Wette. Der Trainer bleibt bis 2026, Dauerkartenverkäufe und ein stabiler Etat in Höhe von 13,5 Millionen Euro lassen die Verantwortlichen des Handball-Rekordmeisters gelassen auf die neue Saison blicken.

Alter Schwede! Die beiden Neuzugänge Karl Wallinius (links) und Eric Johansson machten am Dienstag mit strahlenden Mienen die Wikingerpose.

Saisoneröffnung in Damp

Saisoneröffnung in Damp

Damp. Der Trainer bleibt bis 2026 an Bord, der Etat für die kommende Saison steht, die Dauerkartenverkäufe liegen auf einem Niveau wie vor der Corona-Pandemie – mit vielen guten Nachrichten strahlte der THW Kiel am Dienstag bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz am Ostseestrand von Damp mit der Sonne um die Wette.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die wichtigste Nachricht des Tages: Der Lotse bleibt an Bord. Cheftrainer Filip Jicha verlängerte seinen Vertrag beim Handball-Rekordmeister THW Kiel um drei weitere Jahre bis 2026. Damit rücken die Verantwortlichen der Zebras ein weiteres wichtiges Puzzleteil in Sachen Zukunftsplanung an seinen Platz. Auch Co-Trainer Christian Sprenger bleibt bis 2026 an Bord.

Lesen Sie auch

„Ich wusste, solange ich die Energie haben werde, diesen Verein trainieren zu dürfen, und wenn meine Familie keine Einwände hat, werde ich bleiben. Kiel ist meine zweite Heimat geworden. Unsere Kinder sind ein wichtiger Teil des Familienrates, und alle wollen mich und meine Karriere unterstützen“, sagte Jicha in Damp. „Ich bin sehr stolz, unseren eingeschlagenen Weg weitergehen zu dürfen. Auch Christian Sprenger ist enorm wichtig dafür, eine enorme Bereicherung.“ Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des deutschen Pokalsiegers und Vizemeisters, berichtete von „sehr einfachen Vertragsverhandlungen“. „Ich bin sehr froh, dass wir diese Personalie jetzt in der Pause fixiert haben. Filip lebt vor, wie man erfolgreich sein kann – mit Akribie, Leidenschaft und Stolz.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2019 Traineramt von Alfred Gislason übernommen

2019 hatte der 40-jährige Tscheche den Platz auf dem Kieler Trainerstuhl von Erfolgstrainer Alfred Gislason übernommen. Seitdem erwies sich auch der ehemalige Welthandballer, der von 2007 bis 2015 auf Torejagd gegangen war, als echter Erfolgsgarant. Jicha gewann gleich in seinen ersten beiden Spielzeiten als verantwortlicher Trainer den Titel in der Handball-Bundesliga, wurde 2020 Champions-League-Sieger und holte in der vergangenen Saison den „Pott“ im DHB-Pokal.

Positives konnte am Ostseestrand auch Marc Weinstock, Vorsitzender des THW-Aufsichtsrates, berichten. Man „oszilliere“ bei der Bilanz für die Saison 2021/2022 „um einen Nullpunkt“: „Ob es eine schwarze oder rote Null wird, hängt von den letzten noch ausstehenden Förderbescheiden ab.“ Beim Ausblick auf die kommende Saison kündigte Weinstock einen Etat in Höhe von 13,5 Millionen Euro an. „Ein Umsatz wie vor der Krise spricht angesichts der harten Corona-Zeiten für unser Marketing, die Sponsoren und unsere Zuschauer.“

8700 Bundesliga-Dauerkarten verkauft

Und die kommen wie vor der Pandemie. Mit 8700 Bundesliga-Dauerkarten hat der THW Kiel das Vor-Corona-Niveau erreicht. In der Champions League sind bisher 4000 Ticket-Abos über den Ladentisch gegangen. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi betonte aber auch: „Für jedes Spiel in der Bundesliga oder der Champions League wird es Karten im freien Verkauf geben. Das ist so gewollt, um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, unsere Spiele live zu erleben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den sportlichen Saisonzielen herrscht wie üblich große Einigkeit. „Erstens gesund bleiben, zweitens um jeden Titel mitspielen“, gab THW-Kapitän Domagoj Duvnjak kurz und prägnant zu Protokoll. „Dule“ freue sich besonders auch auf die vier Neuzugänge: „Der THW wird mit allen viel Spaß haben.“ Schweden-Import Eric Johansson hat nach dem „Vorgeschmack beim KN-Cup am Sonntag“ und nach „harten Trainingswochen, die ich in der Intensität nicht gewohnt war“ große Lust auf eine „ausverkaufte Wunderino-Arena“.

Jicha: „Ich vermisse diesen Stress“

Was Johansson und sein Landsmann Karl Wallinius nicht sollen: eins-zu-eins den verletzten Superstar Sander Sagosen ersetzen. Das stellte Cheftrainer Filip Jicha in Damp noch einmal klar: „Ich möchte nicht, dass sie Sander ersetzen. Das ist auch gar nicht möglich, auch nicht bei Hendrik Pekeler. Ich werde sie nicht überrumpeln. Ich werde ihnen sagen ,du bist Eric’ und ,du bist Karl’, sie haben beide eine eigene Zukunft vor sich.“

Strahlende Sonne, stürmische See in Damp. „Beides wird auch die Saison mit sich bringen. Ich freue mich sehr, ich vermisse diesen Stress“, so Jicha. Ein stabiler THW-Tanker mit vielen guten Nachrichten steuert auf die Saison 2022/2023 zu.