Station Maas J. Hell: Hengste zeigten sich von der besten Seite

Klein Offenseth. Die Vererberriege der Hengststation Maas J. Hell machte bei der Präsentation am Sonnabend, 15.04.2023, in der Reithalle und auf dem Pflaster für sich selbst die beste Werbung und erleichterte dem einen oder anderen die Wahl für die Anpaarung. „Ich hab mich umentschieden, es soll Quiwi Capitol werden, der hat mich heute sehr überzeugt”, verkündete sehr zufrieden ein Züchter nur wenige Minuten, nachdem die Hengste bereits wieder in ihren Boxen verschwunden waren. Den umfassenden Überblick ermöglichte die Station Maas J. Hell sowohl mit der Präsentation der Hengste unter dem Sattel, als auch an der Hand und der abschließenden Pflastermusterung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diacont von Diamant de Semilly - hier mit Claudia Wähling - ist der jüngste Hengst auf der Station Maas j. Hell. © Quelle: Bischoff

Als abgeklärt und in sich ruhend zeigte sich der Neuzugang Diacont von Diamant de Semilly-Contender, den Claudia Wähling fein und altersgerecht unter dem Sattel und mit den ersten Sprüngen vorstellte. Mit der gleichen Souveränität trabte Diacont auch auf dem Pflaster. Den sehr sportlichen und dabei auch eleganten Hengst erwarb Herbert Ulonska für die Hengststation Maas J. Hell bei der Holsteiner Körung im Februar.

Chavaros II-Fohlen zu Gast

Schon der erste Fohlenjahrgang stellte dem jetzt vierjährigen Prämienhengst und ersten Reservesieger Chavaros II von Charleston- Con Air ein gutes Zeugnis aus. Drei Fohlen des Junghengstes aus Müttern von Alant (Züchter Tjeert Rijkens), Clarimo (Züchter Ernst-Hinrich Schacht) und Lasino (Züchter Ernst Eggers) waren eigens zur Präsentation angereist. Beeindruckend in der Qualität ebenso zwei weitere Fohlen von Central Park-Sergeant Pepper (Züchterin Jessica Schuldt) und von Stakkadetto-Quirado (Züchterin Wendy Davis-Gerrish).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Tochter von Chavaros II von Charleston: Stutfohlen aus einer Alant-Mutter. Züchter ist Tjeert Rijkens. © Quelle: Bischoff

Transparenz und Übersicht

Zweimal im Jahr präsentiert die Station ihre Vererber und ermöglicht damit auch stets, den Fortschritt in der Ausbildung und der Entwicklung des Potenzials der Hengste zu erkennen. Philipp Schulze und Claudia Wähling sind für die Ausbildung und den Turniereinsatz verantwortlich. Abgerundet wurde der Eindruck durch die Musterung der Hengste auf dem Pflaster ohne Sattel und Reitereinfluss im Schritt und im Trab. Auch das zählte zu den Vorzügen der Präsentation, die Transparenz für Züchter und Züchterinnen ermöglichen will.