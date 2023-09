Regionalliga Nord

Die Jungstörche sind zurück in der Erfolgsspur: Nach der ersten Saisonniederlage beim SV Drochtersen/Assel besiegte Holstein Kiel II in der Regionalliga Nord den Aufsteiger SC Spelle-Venhaus trotz 0:1-Rückstand und in Unterzahl mit 2:1 und gehört weiter zum Spitzentrio der Regionalliga.

