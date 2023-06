﻿Steffanie Michalowski und Petit Rock the Moment gewinnen Dressurreiter-M in Waabs

Waabs. 25 Spring- und Dressurprüfungen vom Reiterwettbewerb bis zur Klasse M* hatte der Reitverein Waabs-Langholz bei seinem Sommerturnier am Wochenende ausgeschrieben. Die abschließende Springprüfung der Klasse M* gewann Christian Thiesen (RC Damp) mit Risico, der sich im 13 Reiter-Pferde-Paaren umfassenden Starterfeld in der schnellsten Zeit durchsetzen konnte. Zweite wurden Nis Juhl (RV Waabs-Langholz) und Contara, Dritte Sven Schlömer (RC Damp) und Noble Ginger.

In der Dressurreiterprüfung der Klasse M* setzten sich Steffanie Michalowski (RV Aukrug) und das deutsche Reitpony Petit Rock the Moment an die Spitze. Mit einer Wertnote von 7,1 konnten sie die vom Niveau her anspruchsvollste Dressurprüfung des Waabser Reitturniers gewinnen, vor Nina Christine Sachau (PSV Holzbunge) und Dear Delilah mit einer 6,8 und Klara Lübker (RV Südangeln Süderbrarup) und Bocage mit einer 6,6. Vierter wurde Raphael unter Marie-Luise Taebel (Schubyer RV), ein Halbbruder des Siegerponys.

Dabei war es eigentlich gar nicht geplant, dass Michalowski und Petit Rock the Moment in dieser Dressurprüfung an den Start gehen. „Vielen Dank an den Reitverein Waabs-Langholz für das schöne Turnier. Auch wenn die Anreise immer sehr lang ist, bin ich dort sehr gerne“, so Michalowski. „Meine beiden Hunter-Springen habe ich ausgelassen und dafür die Dressurreiter-M* nachgenannt.“ Obwohl die Runde nicht so konstant gelaufen sei wie im Training, konnte das Paar mit einer soliden Runde überzeugen. „Die Richterin sagte, es sei viel Luft nach oben, wenn ich die Lektionen genauer reite“, erklärte die Reiterin

Drei M-Platzierungen bedeuten LK 3 für Steffanie Michalowski

Der gekörte Reitponyhengst Petit Rock the Moment, der auch im Deckeinsatz ist, ist in dieser Saison bereits sehr vielseitig hoch erfolgreich unterwegs gewesen. Vorgestellt wird er in Dressur, Springen und Vielseitigkeit und überzeugt in jeder Disziplin. Der Hengst stammt aus der Zucht der Familie von Steffanie Michalowski, der Reitponyzucht Petit der Zuchtgemeinschaft Michalowski aus Dörpstedt. Der M-Sieg in Waabs war die dritte hohe Platzierung in der Klasse M beim dritten Start, womit er seiner Reiterin die Höherstufung in die Leistungsklasse 3 in der folgenden Saison beschert hat.

Außerdem gewann Petit Rock the Moment vor zwei Wochen unter Finja Maaser (RSG Groß Buchwaldt) das Schleswig-Holstein-Nachwuchschampionat in der Vielseitigkeit und wurde im April mit der Juniorin Dritter im SH-Nachwuchschampionat in der Dressur.

Michalowski und Petit Rock the Moment waren in Waabs auch im Parcours unterwegs. In der Stilspringprüfung der Klasse A* konnten sie sich mit einer Wertnote von 7,5 auf dem vierten Rang platzieren. Geritten sind sie das Springen für den Abteilungswettkampf, denn beim Waabser Sommerturnier standen in diesem Jahr die Kreismeisterschaften des Reiterbundes Rendsburg-Eckernförde im Abteilungsreiten der Klassen E und A an.

Im Abteilungswettkampf der Klasse A* siegte der RV St. Hubertus Rendsburg und wurde damit Kreismeister, für den Pauline Scholten und Halle Berry, Beke Westphal und Finest Fitz, Helena Sophie Hobke und Chagina und Kimberly-Elisabeth Kühl und Doxa vom Klingt an den Start gegangen sind. Neben einer Mannschaftsdressur ritten jeweils zwei Reiter ein A*-Springen und zwei Reiter eine A*-Dressur. Auf den Silberrang ritt das Team der Turniergemeinschaft nach Maas. Bronze holte sich der gastgebende RV Waabs-Langholz.

Im Abteilungswettkampf der Klasse E siegte ebenfalls eine Mannschaft vom RV St. Hubertus Rendsburg, vor dem RV Rossee-Eckernförde und dem RV Waabs-Langholz.

