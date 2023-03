﻿Steigerung nach der Pause: Holstein Kiel klaut Punkt beim HSV

Punkteteilung vor 57.000 Fans: Holstein Kiel erkämpfte sich am Sonnabend ein 0:0-Remis beim Hamburger SV. Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigerten sich die Störche vor allem in der Defensive nach der Pause deutlich und blieben am Ende sogar ohne Gegentreffer.

Hamburg. Mit Finn Porath als Zehner und mit Marco Komenda als linker Verteidiger schickte KSV-Trainer Marcel Rapp seine Schützlinge in das Duell mit dem Hamburger SV. Nur zwei Siege aus den vergangenen sieben Partien hatten die Störche zu diesem Zeitpunkt geholt, von einer Ergebnis-Krise wurde an der Förde gesprochen. Entsprechend gemischt waren die Gefühle bei den Störchen vor dem Duell mit dem HSV.

HSV beginnt mit Schwung – Holstein Kiel mit Problemen

Die erste dicke Gelegenheit der Partie hatten nach nicht einmal 180 Sekunden die Hausherren – ließen die Chance zur Führung aber liegen. Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld von Moritz Heyer landete der Ball im Strafraum bei Robert Glatzel, dessen Kopfball Robin Himmelmann nur nach vorne klatschen lassen konnte. Dort rettete Simon Lorenz vor dem einschussbereiten Ransford Königsdörffer. Brenzlig wurde es auch kurze Zeit später, als Himmelmann eine abgefälschte Flanke von Bakery Jatta gerade noch über den Querbalken lenken konnte (4.). Die Rothosen blieben auch in der Folge das aktivere Team. Erneut tauchte Jatta vor dem KSV-Gehäuse auf, fand aus spitzem Winkel in Himmelmann aber seinen Meister (11.). Die Hausherren erhöhten mehr und mehr die Schlagzahl – die Führung wollte für die Hamburger trotz großer Chancen aber nicht folgen.

Holstein brauchte eine knappe halbe Stunde, um sich von dem starken Druck der Rothosen in der Anfangsphase zu lösen, setzte dann aber mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, der nur um Zentimeter den Einschlag verfehlte, die erste echte Duftmarke bei einem ansonsten aus KSV-Sicht bis dato mangelhaften Auftritt (36.). Die besseren Chancen hatten nämlich weiterhin die Hausherren, die in Person von Ludovit Reis und Jatta kurz vor der Pause aber ebenfalls den Einschlag verpassten (39.). Und da auch Lewis Holtby in der Nachspielzeit von Abschnitt eins vergab, ging es mit einem torlosen Remis zurück in die Kabinen.

Holstein Kiel defensiv sicherer – Dicke Chancen auf beiden Seiten

KSV-Trainer Marcel Rapp reagierte zur Pause auf die vielen Fehler in der eigenen Defensive zu Spielbeginn und brachte für den erfolglosen Marvin Schulz mit Alexander Mühling einen offensiveren Part ins Spiel. Beim HSV kam Ex-Storch Laszlo Benes für den angeschlagenen Jean-Luc Dompe (46.). Für Gefahr sorgten aber erneut die Rothosen. Königsdörffer zirkelte von halblinks einen Schuss auf die lange Ecke, fand in Himmelmann aber seinen Meister (56.). Und Holstein?

Hatte plötzlich aus dem Nichts die dicke Gelegenheit in Führung zu gehen, nachdem Sander Reese auf die Reise geschickt hatte. Doch im letzten Moment wurde der KSV-Stürmer von Sebastian Schonlau am Abschluss gehindert – eine Glanztat des HSV-Verteidigers (61.). Rapp wechselte in der Folge doppelt durch und brachte Mikkel Kirkeskov und Fiete Arp für Komenda und Porath. Wirklich gefährlich wurden die Störche zwar weiterhin nicht, standen in der Defensive im Vergleich zum ersten Durchgang aber sehr sicher.

KSV-Profi Sander: „Muss der Mannschaft ein Kompliment machen“

Bis sechs Minuten vor Ultimo, als der HSV über Jatta konterte, Benes das Leder auf dem Silbertablett serviert bekam und erst in allerletzter Sekunde von Timo Becker am Führungstreffer gehindert wurde (86.). Gleiches galt keine 120 Sekunden später auf der Gegenseite für Reese, der erst Jonas David düpierte und dann von Schonlau gestoppt wurde (88.).

Hamburger SV – Holstein Kiel 0:0 (0:0) Hamburger SV: Heuer Fernandes – Muheim (15. Katterbach), David, Schonlau, Heyer – Meffert – Reis, Königsdörffer (74. Nemeth) – Jatta, Dompé (46. Benes) – Glatzel. Holstein Kiel: Himmelmann – Komenda (63. Kirkeskov), Lorenz, Wahl, Becker – Schulz (46. Mühling) – Sander, Holtby – Porath (63. Arp) – Reese (89. Wriedt), Skrzybski. Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim) – Tore: Fehlanzeige – Gelbe Karten: Schonlau, Heyer, Katterbach / Porath, Komenda, Wahl, Arp – Zuschauer: 57 000. Torschüsse: 22 / 5 Ballbesitz: 50 / 50 Prozent Zweikämpfe: 52 / 48 Prozent Laufleistung: 114 / 115 km Passquote: 82 / 82 Prozent Ecken: 17 / 3 xGoals: 2,30 / 0,32

„Wir sind schwer ins Spiel gekommen, waren etwas nervös. Danach ist es uns gelungen, mutiger zu spielen“, lobte Philipp Sander nach Spielende und fügte an: „Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir hatten heute richtig Druck auf dem Kessel. Wie wir uns in jeden Ball geworfen haben, war sehr gut. Deswegen ist der Punkt auch verdient.“

Himmelmann glücklich über erstes Spiel ohne Gegentor

Mit einem Lächeln über sein erstes Spiel ohne Gegentreffer zwischen den Pfosten bilanzierte Torwart Robin Himmelmann: „Wir nehmen uns seit Wochen vor, mal die Null zu halten. Dass es nun geklappt hat, fühlt sich gut an“, so der Ex-St. Pauli-Profi, für den die Begegnung nach neun Jahren Kiezkickern gegen den HSV schon besonders war. „Ich habe schon das Kribbeln gespürt, auch weil die meisten Leute im Stadion nicht meine engsten Freunde sind. Es war schön, mal wieder vor so einer Kulisse aufzulaufen.“