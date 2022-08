﻿Steven Skrzybski ist die Tor-Hoffnung bei Holstein Kiel

Mit Platz acht nach fünf Saisonspielen verlief der Start für Holstein Kiel in die neue Saison durchwachsen. Positiver Senkrechtstarter in diesen Wochen ist hingegen Steven Skrzybski. Mit drei Toren und zwei Vorlagen ist der 29-Jährige aktuell der beste KSV-Angreifer.

Kiel. Ein kurzer Blick nach oben, den Ball aus der Luft gepflückt – und dann zielgenau in der linken unteren Ecke versenkt. Das Tor von Steven Skrzybski zum zwischenzeitlichen 2:5 für Holstein Kiel beim SC Paderborn war aus sportlicher Sicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Für den 29-Jährigen selbst war es ein weiterer Brustlöser und die Krönung eines persönlichen Top-Starts in die neue Saison. Drei Treffer hat der KSV-Stürmer in den ersten fünf Partien bereits erzielt, zwei Vorlagen kommen noch hinzu. Wenn man bedenkt, dass Skrzybski nur dreimal in der Startelf stand, sind diese Zahlen umso beeindruckender.

Skrzybski stellt eigenes Ego dem Teamerfolg hinten an