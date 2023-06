Newsletter "Holstein Kiel - die Woche"

Holstein Kiel: Auf der Zielgeraden der Sommerpause

Etwas mehr als drei Wochen durfte sich der Trainingsplatz in Projensdorf erholen, Am kommenden Montag startet Holstein Kiel wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison. Im Gepäck sind reichlich Neuzugänge - und andere Themen. Alles Wissenswerte rund um die KSV gibt es in unserem Newsletter „Holstein Kiel - Die Woche“.