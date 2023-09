﻿Holstein Kiel: Fans wollen Vereinsikone Ernst Möller würdigen

Kiel. Welchen Namen soll die neue Straße zum Holstein-Stadion tragen? Eine Gruppe von KSV-Fans macht sich dafür stark, dass mit ihr ein Spieler gewürdigt wird, der mit seinem Tor am größten Erfolg der Vereinsgeschichte maßgeblich beteiligt war. Dafür wollen sie sogar „Wahlkampf“ machen.

An der Projensdorfer Straße wird seit einigen Wochen ein neuer Weg zum Stadion gebaut. Nach ihrer Fertigstellung soll die Straße auch einen Namen mit Holstein-Bezug erhalten, über den die Kieler entscheiden. In einem ersten Schritt können Namensvorschläge eingereicht werden, aus denen fünf zur Endabstimmung gewählt werden.

Möller schoss Holstein Kiel 1912 zur Meisterschaft

Als Tobias Meier Anfang September in den Kieler Nachrichten von diesem Namensgebungsprozess erfuhr, war ihm sofort klar, dass er eine Mission hat. Meier ist Mitglied des 2018 gegründeten Fanklubs „Gruppo Ernesto“, benannt nach eben Ernst Möller, der mit seinem Tor das Finale um die deutsche Meisterschaft im Jahr 1912 entschied. Nach Ansicht von Meier und seinen Mitstreitern ein passender Namenspate. Auch von außerhalb des Fanklubs gab es schnell Unterstützung. „Das Tor ist auch einfach ikonisch“, sagt Meier.

Vor dem ersten Weltkreig galt Möller als der beste linke Außenstürmer in Deutschland, lief mehrfach für die Nationalmannschaft auf. Auch durch seinen frühen Tod – er fiel 1916 als Soldat in Nordfrankreich – war der Name lange Zeit nur bei Fußballhistorikern bekannt. In Kiel selbst erinnert so gut wie nichts an den Sohn der Stadt, an der Gedenkstele vor dem Stadion ist sogar ein falsches Todesdatum eingraviert.

Straßenname soll „identitätsstiftend und kulturfördernd“ sein

„Wir wollen den Spieler für seine besonderen Verdienste für Holstein und die Stadt Kiel würdigen. Bei anderen Traditionsvereinen zeigt sich, wie identitätsstiftend und kulturfördernd das sein kann“, sagt Hobby-Historiker Meier, der sogar in Nordfrankreich das Grab des Holstein-Stürmers aufspürte. In Gelsenkirchen etwa kommt der Stadionbesucher unter anderem über den Stan-Libuda-Weg und den Rudi-Assauer-Platz zur Arena auf Schalke – für den Holstein-Anhänger auch ein gutes Argument dagegen, dass Personennamen möglichst vermieden werden sollen. Diesen Wunsch hatte der Ortsbeiratsvorsitzende Jan Leutert (Grüne) geäußert.

Der Ortsbeirat wurde inzwischen von den Möller-Jüngern über den Vorschlag informiert. „Wenn es der Name auf die Auswahlliste schafft, ist es von da an Demokratie“, sagt Meier, „aber ein wenig Wahlkampf wird wohl passieren.“

