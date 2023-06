﻿Streit um Sportförderung: LSV-Präsident Tiessen attackiert Landesregierung

Kiel. Oft regiert beim Sportverbandstag des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV) „Business as usual“. Es geht dann um Wahlen und Auszeichnungen. In diesem Jahr bot sich den Delegierten aus Fach- und Kreissportverbänden im Haus des Sports in Kiel ein anderes Bild. LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen schoss für seine Verhältnisse scharf gegen die Landesregierung. Es geht – aus seiner Sicht – um die um 250 000 Euro gekürzte Sportförderung im Land zwischen den Meeren. Die Innenministerin zeigte sich irritiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist gerade einmal vier Wochen her, da hatte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) im Zusammenhang mit der Förderung für das „Team Schleswig-Holstein“ der Olympia-Aspiranten den Plan ausgerufen: „Wir wollen das Sportland Nummer eins werden.“ Beim Sportverbandstag sah Hans-Jakob-Tiessen diesen Plan torpediert und kritisierte die „nach einem guten Jahr des Durchstartens mit Rückenwind im Mai vorgenommene Kürzung der Sportförderung des Landes an den LSV um 250 000 Euro“. Es sei „mitnichten der Fall gewesen, dass anlässlich der Haushalts-Notsituation des Landes in allen Haushaltstiteln Einsparungen vorgenommen wurden − vor allem auch nicht bei Zuwendungen an Dritte“, betonte der LSV-Präsident.

LSV-Präsident Tiessen: „Welche Bedeutung soll dem Sport beigemessen werden?“

Ganz deutlich attackierte Tiessen die Innenministerin: „Wenn Schleswig-Holstein tatsächlich als ein ,Sportland’ positioniert werden soll, dann hat dies auch etwas mit Prioritätensetzung zu tun. Wir werden daher mit der ganz grundsätzlichen Frage an die Landesregierung herantreten müssen, welche Bedeutung dem Sport künftig tatsächlich für die weitere Entwicklung des Landes beigemessen werden soll.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elf Millionen Euro Förderung durch das Sportfördergesetz

Insgesamt war für das Jahr 2023 eine Sportförderung von 11,25 Millionen Euro geplant – elf Millionen gesetzliche Förderung über das Sportfördergesetz des Landes sowie 250 000 über die Nachschiebeliste zum Haushalt 2023 – die nun gestrichen sind. Man müsse jetzt, ergänzte LSV-Sprecher Stefan Arlt, sowohl „umfangreiche Maßnahmen zur Ehrenamtsförderung“ als auch „innovative Projekte zur Sportentwicklung bei Kreissport- und Landesfachverbänden“ streichen. Arlt: „Wenn das Land sparen muss, sollte es nicht am Sport sparen, sondern es sollte mit dem Sport sparen.“

Im Innenministerium zeigt man sich irritiert ob des Angriffs aus dem organisierten Sport. Innenministerin Sütterlin-Waack reagierte direkt auf Tiessens in den Raum gestellte Frage nach der Bedeutung des Sports: „Selbstverständlich hat der Sport für die Landesregierung weiterhin eine überragende Bedeutung. Das wird allein dadurch deutlich, dass wir eine direkte jährliche Förderung des Landessportverbandes in Höhe von 11 Millionen im Sportfördergesetz gesetzlich verankert haben, die auch in diesem Jahr zur Verfügung steht.“

Darüber hinaus wies die Ministerin den Vorwurf einer Kürzung der Sportförderung von sich. „Lediglich die angedachte Erhöhung dieser direkten Fördermittel an den LSV um 250 000 Euro ist nicht umgesetzt worden. Daneben konnten wir – trotz angespannter Haushaltslage – beispielsweise erreichen, dass wir die parallel laufende Unterstützung kommunaler Sportstätten auf dem für dieses Jahr geplanten Niveau belassen und dass wir überregional bedeutsame sportliche Großveranstaltungen weiter in dem geplanten Umfang fördern können. Das ist aus meiner Sicht ein starkes Signal.“

Lesen Sie auch

Alle Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten wiedergewählt

Ein bisschen „Business as usual“ gab es dann aber beim Verbandstag doch noch. Die beiden Vizepräsidentinnen Doris Birkenbach und Meike Evers-Rölver sowie die beiden Vizepräsidenten Thomas-Liebsch-Dörschner und Bernd Küpperbusch wurden jeweils für vier Jahre wiedergewählt. Die im März 2023 in Neumünster bei der Jugendvollversammlung erfolgte Wahl von Matthias Hansen als Vorsitzender der Sportjugend Schleswig-Holstein wurde vom Landessportverbandstag bestätigt. Der mit 1000 Euro dotierte LSV-Gleichstellungspreis für Geschlechtergleichstellung und Chancengerechtigkeit 2023 ging an den Squash-Verband Schleswig-Holstein für sein Projekt „Zukunftswerkstatt für mehr Frauen im Squash“.

KN