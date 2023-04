Stresstest am Osterfest

Am Ostersonntag wartet das nächste Spitzenspiel auf die Zebras vom THW Kiel. Gegner ist der deutsche Meister SC Magdeburg. Derweil lockt im Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof eine ganz besondere Zeitreise, und ein Ex-Zebra ist endlich gesund und glücklich – ausgerechnet in Magdeburg.

Auch der ehemalige Linksaußen Olaf Berner, von 1976 bis 1978 Spieler der Bundesligamannschaft der Zebras und heute Vorsitzender des Stammvereins THW Kiel, hat schon mal einen Blick in die Ausstellung "Die Zebras - 100 Jahre Handball" im Kieler Stadtmuseum geworfen. Und so hitzig wie im Hintergrund wird es sicher auch am Sonntag im Spitzenspiel des THW Kiel gegen den SC Magdeburg zugehen.

Liebe Leserinnen und Leser,

in meiner Kindheit verbrachte ich viel Zeit in Hassee, der Heimat des Turnvereins Hassee-Winterbek, dem Sie heute in der Handball-Bundesliga als THW Kiel die Daumen drücken. Unser Revier lag irgendwo zwischen Rendsburger Landstraße und Hamburger Chaussee, zwischen „Bummelgang“ und Wulfsbrook. Später spielten wir Billard in der Eckkneipe „Zum Danewerk“. Von einem großen Sportplatz im Schatten der Michaeliskirche gab es keine Spuren mehr. Heute toben dort die „Waldwiesenzwerge“ durch ihre Kita. Warum ich Ihnen das erzähle? 1928 wurde an eben jener Stelle der erste eigene Sportplatz des THW Kiel eröffnet. Da wurde beim THW gerade einmal fünf Jahre, seit Sommer 1923, Handball gespielt. 100 Jahre ist das nun in diesem Sommer genau her. Und das Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof widmet diesen 100 Jahren nun eine eigene Ausstellung: „Die Zebras – Ein Jahrhundert Handball“.

Und egal, ob man es nun mit dem THW Kiel oder einem seiner Konkurrenten hält: Die Ausstellung ist eine wunderbare Zeitreise durch Krisenjahre und Zeiten großer Triumphe. Sie erweckt die Ära des unvergessenen Hein Dahlinger zum Leben, blickt auf düstere Zeiten während der Naziherrschaft, aber auch auf alte Schweden, den „Hasseer Wirbel“, auf „Kalorienspiele“ und die glorreichen Holzbodenhighlights der Ostseehalle. Und: Sie bietet den Fans der Zebras die Möglichkeit, mit ihrer ganz persönlichen THW-Geschichte Teil der Ausstellung zu werden. Ein perfektes Ziel für einen Osterausflug. Die Öffnungszeiten finden Sie hier.

Zurück ins Jetzt und Hier. Am Ostersonntag (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) erwartet den THW Kiel der ultimative Stresstest in der Handball-Bundesliga. Gegner ist der deutsche Meister SC Magdeburg. Und einer der Stars der Bördeländer heißt Gisli Kristjánsson. Eine Selbstverständlich ist das nicht. Denn der 23-jährige Ex-Kieler hat eine schwere Leidenszeit mit vier Schulterverletzungen hinter sich. „Ich habe dem SCM viel zu verdanken und will darum auch etwas zurückgeben“, sagt Kristjánsson, der beim SCM bis 2028 verlängert hat und „Teil einer neuen Ära“ werden möchte. Ich habe in dieser Woche mit dem Spielmacher gesprochen, der noch immer eine angenehme unverstellte Art hat und mittlerweile in seiner Heimat sogar ein bisschen prominenter ist als seine Mama. Aber lesen Sie selbst:

Nach dem Magdeburg-Knaller haben die Spieler von THW-Cheftrainer Filip Jicha dann zwei Wochen Zeit, um sich auf das Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt vorzubereiten. Denn beim Final Four um den DHB-Pokal sind sie – anders als der SCM – nicht dabei. Ein Stresstest nach dem anderen sozusagen. Mal sehen, ob die Kieler am Sonntag ihre „echte“ Tabellenführung ausbauen können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein schönes Osterfest und einen spannenden Spitzenspiel-Sonntag. Wenn auch Sie noch Erinnerungen an alte THW-Zeiten haben, lassen Sie es mich gern wissen.

Frohe Ostern!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Wir sind mit Harald auf einem guten Weg. Die Intention von ihm und uns ist, weiter zusammenzuarbeiten. Es sind nur noch Details zu klären. Viktor Szilagyi THW-Geschäftsführer, zur anstehenden Vertragsverlängerung mit Linkshänder Harald Reinkind

Zahl der Woche

Mit seinen 907 Einwohnern ist das kleine Örtchen Gudme auf der dänischen Insel Fünen der kleinste Ort, der jemals Heimat eines Champions-League-Viertelfinalisten war. GOG Gudme hatte in der vergangenen Woche in den Play-offs den Landesrivalen Aalborg Håndbold ausgeschaltet. Im Kleinste-Viertelfinalisten-Ranking (es gab erst sieben Vereine aus Orten mit weniger als 50.000 Einwohnern) folgen Skjern (8000), Cetinje (14.000), Metkovic (17.000), Koper (25.000), Celje (38.000) und Lemgo (41.000).

Viertelfinal-Termine

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.