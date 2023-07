﻿2. Tennis-Bundesliga: Suchsdorfer SV lockt mit Heimspiel-Doppelpack

Kostenfrei bis 17:46 Uhr lesen

Gegen BW Aachen und BW Berlin

Nach starker Saison: Lokalmatador Lewie Lane spielt für den Suchsdorfer SV hinter dem Franzosen Jürgen Briand an Position zwei.

Der Suchsdorfer SV lädt zum Heimspiel-Doppelpack in der Zweiten Tennis-Bundesliga: Der Aufsteiger empfängt am 14. Juli ab 13 Uhr zunächst Blau-Weiß Aachen, ehe es am 16. Juli ab 11 Uhr gegen den Mitaufsteiger Blau-Weiß Berlin geht. Erneut lockt der SSV mit kostenlosem Eintritt zu seinen Heimspielen.