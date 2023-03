﻿Suchsdorfer SV zerlegt Tennis-Regionalliga-Meister Club an der Alster

Am letzten Spieltag der Tennis-Regionalliga Nordost kassierte der neue Meister Club an der Alster die erste Saisonniederlage. Der enthronte Champion Suchsdorfer SV besiegte die Hamburger souverän mit 6:0 und schloss die Winterspielzeit als Vizemeister ab.

Hamburg. Der Suchsdorfer sicherte sich am letzten Spieltag der Wintersaison die Vizemeisterschaft in der Tennis-Regionalliga. Die als Titelverteidiger gestarteten SSV-Herren siegten am letzten Spieltag deutlich mit 6:0 beim neuen Champion Club an Alster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei blieben Lewie Lane, Elmer Möller, Gabriel Donev und Patrik Niklas-Salminen gegen die Hamburger, die auf ihre Nummer eins, Marvin Möller, verzichten mussten, sogar ohne Satzverlust.

Suchsdorfer SV fügt Club an der Alster einzige Saisonnniederlage bei

„Die Vizemeisterschaft in dieser ausgeglichenen Liga ist aller Ehren wert. Wir waren die einzige Mannschaft, die Alster schlagen konnte“, sagte SSV-Kapitän Christoph Schrabisch.