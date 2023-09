Superman und ein königliches Comeback

Liebe Leserinnen und Leser,

die guten Nachrichten zuerst: Wenn der THW Kiel am Donnerstag den ungarischen Vizemeister Pick Szeged empfängt (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online.de), stehen zwei lange vermisste Namen endlich wieder auf dem Spielberichtsbogen. Nach einer Leidenszeit von 363 Tagen seit seinem Kreuzbandriss feiert Rechtsaußen Sven Ehrig sein Comeback. Nationalspieler Hendrik Pekeler hat die Folgen einer nach Saisonende vorgenommenen Fersen-Operation ebenfalls überstanden und kann wieder ins Geschehen eingreifen. Steht damit einem Einsatz bei der Handball-Europameisterschaft im Januar im deutschen Team von Bundestrainer Alfred Gislason nichts mehr im Wege? Das werden die nächsten Wochen und Pekelers Gefühl unter Volllast zeigen. Die Auswahl des deutschen Handballbundes jedenfalls trifft sich wieder Anfang November für zwei Länderspiele gegen Ägypten. Wenn Pekeler eine echte Option für die EM sein soll, müsste er dann ins Nationaldress zurückkehren.

Apropos Nationaldress. Domagoj Duvnjak ist in Kroatien ein handballerischer Volksheld. Dementsprechend frenetisch war der Empfang in Zagreb, wo der THW Kiel und sein Kapitän zum Auftakt der Königsklasse mit 30:23 bei RK Zagreb gewann. Ein bisschen war es so, als würde Superman nach einigen Jahren auf Weltrettungsmission heimkehren auf den Planeten Krypton. Auf dem Feld jedenfalls hatte Zagreb keine Chance, auch dank „Dule“. Gold war dennoch nicht alles, was in der kroatischen Hauptstadt glänzte. Darum ging es THW-Cheftrainer Filip Jicha vor dem nächsten Härtetest gegen Pick Szeged auch darum, Fehlerketten zu minimieren, die ihren Ursprung in der Offensive haben. „Die Abwehr war gegen Zagreb die ganze Zeit sehr gut, die ist nicht das Problem. Aber wir müssen den Angriff druckvoll gestalten, dann läuft es auch gut in der Abwehr“, sagte der Tscheche.

Und in eben jener Abwehr steht jetzt auch Hendrik Pekeler wieder. Und hinter eben jener Abwehr hütet ab sofort auch der Franzose Samir Bellahcene das Kieler Tor, der als Ersatz für den weiterhin verletzten Vincent Gérard aus Dunkerque an die Förde gewechselt ist. All das ist Grund genug, mit Vorfreude auf die Partie gegen Szeged am Donnerstag zu blicken.

Sind Sie am Donnerstag auch in der Wunderino-Arena beim Champions-League-Auftakt der Zebras? Wenn ja, oder wenn Sie die Partie am Fernsehschirm verfolgen, wünsche ich Ihnen viel Spaß! Und keine Sorge, so lange pausiert der THW Kiel in der Bundesliga dann doch nicht. Schon am 30. September steht schließlich das Spitzenspiel beim SC Magdeburg auf dem Programm.

Ein schönes (Handball-)Wochenende!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter





Zitat der Woche

Manchmal komme ich mir vor wie in einer Parallelwelt zu meiner sonstigen, in der das Thema Klimaschutz eigentlich ziemlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Steffen Weinhold THW-Profi und Botschafter für die Kieler Klimawoche

Zahlen der Woche

80 bis 100 Quadratmeter, zwei bis drei Zimmer – auf dem Kieler Wohnungsmarkt ist es gar nicht so einfach, eine (möblierte) Bleibe zu finden. Diese Erfahrung macht gerade wieder einmal der THW Kiel. Der Klub sucht eine schöne neue Übergangsheimat für seinen neuen Keeper Samir Bellahcene und dessen Ehefrau Mathilda. Sachdienliche Hinweise und ernst gemeinte Immobilienangebote dürfen an die Adresse info@thw-handball.de gerichtet werden. Ich drücke die Daumen!

Geschichte der Woche

