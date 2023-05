Superstar an der Zebra-Angel?

Liebe Leserinnen und Leser,

zunächst einmal müssen wir uns entschuldigen. Uns ist in der vergangenen Woche zwischen Pariser Viertelfinaltraurigkeit, Reisestrapazen und Himmelfahrtsbollerwagen eine Ausgabe des THW-Updates „Schwarz auf Weiß“ abhanden gekommen. Sorry! Dementsprechend viel ist passiert. Das Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain bedeutete für den THW Kiel das Aus in der Champions League. Alle Augen sind jetzt also auf das Titelrennen in der Handball-Bundesliga gerichtet. Zuletzt gab sich die Mannschaft von Cheftrainer Filip Jicha beim TVB Stuttgart (37:30) sowie gegen den HC Erlangen (35:26) keine Blöße. Domagoj Duvnjak und Co. ziehen ihre Kreise an der Tabellenspitze und müssen nun noch vier Hürden überspringen. Die erste ist auswärts am Sonnabend (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) der HSV im „kleinen Nordderby“. Die Lage der Zebras ist komfortabel, denn mit 51:9 Punkten und einem Plus von 152 Toren könnte sich der Rekordmeister fast sogar noch eine Niederlage gegenüber dem zweitplatzierten SC Magdeburg (51:11/+119) erlauben. Aber ich will es nicht beschreien ...

Am 7. Juni (19.05 Uhr) werden dann endgültig Abschiedstränen fließen, wenn Doppelwelthandballer Niklas Landin, Superstar Sander Sagosen, Spielmacher Miha Zarabec und auch Rechtsaußen Yannick Fraatz in der Partie gegen die HSG Wetzlar zum letzten Mal in der Wunderino-Arena auftreten. Sie alle wollen sich am liebsten nur auf eine Art von den Kieler Fans, von der „Weißen Wand“ verabschieden – mit der Meisterschale. Das dann natürlich im Optimalfall bei einer zünftigen Meisterfeier nach dem letzten Match bei Frisch Auf Göppingen am 11. Juni. Doch dazu mehr an anderer Stelle.

Während ich diese Zeilen schreibe, köchelt gerade ein ganz anderes Thema so langsam hoch. Nach Informationen unserer Redaktion soll der THW Kiel, der nach dem Weggang von Niklas Landin mit dem Tschechen Tomáš Mrkva und dem Franzosen Vincent Gérard in die kommende Saison geht, an dem spanischen Torwart-Star Gonzalo Pérez de Vargas vom FC Barcelona baggern. Sollte dieser Transfer Wirklichkeit werden, gelänge den Zebra-Verantwortlichen ein ähnlich aufsehenerregender Coup wie seinerzeit mit der Verpflichtung des Norwegers Sander Sagosen aus Paris. Und ganz nebenbei: Finden Sie nicht auch, dass der 32-jährige Spanier frappierende Ähnlichkeit mit Popstar Justin Timberlake hat? „Can‘t Stop The Feeling!“ wäre doch ein perfekter Arena-Einspieler nach jedem gehaltenen Siebenmeter.

Zukunftsmusik. Im wahrsten Sinne. Jetzt erst einmal das „kleine Nordderby“ gegen einen starken HSV, der in dieser Saison vom Einzug in das europäische Geschäft träumt und sich berechtigte Hoffnungen machen darf. Reisen Sie am Sonnabend mit nach Hamburg? Oder ziehen Sie gar das Final Four in der European League in Flensburg vor? Oder haben Sie ganz andere Pfingst-Pläne? In jedem Fall:

Viel Spaß!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Der HSV. Niklas Landin THW-Torwart, als Antwort auf die Frage, wer oder was den THW Kiel auf dem Weg zur 23. Meisterschaft noch stoppen könne.

Statistik der Woche

4 Spiele noch zu absolvieren, 2 Minuspunkte weniger auf dem Konto als der Tabellenzweite SC Magdeburg, eine um 33 Tore bessere Tordifferenz - die Voraussetzungen für den THW Kiel im Saisonendspurt könnten besser nicht sein. Die letzten Hürden heißen HSV auswärts (Sonnabend, 20.30 Uhr), Bergischer HC auswärts (4. Juni, 14 Uhr), HSG Wetzlar (7. Juni, 19.05 Uhr) und Frisch Auf Göppingen auswärts (11. Juni, 15.30 Uhr).

Geschichte der Woche

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN