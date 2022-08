﻿SV Henstedt-Ulzburg bietet nun Boxen an

Elitefohlenauktion 2022: Kollektion mit weltmeisterlicher Verwandtschaft

Die Weltmeisterschaften in Herning sind erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen, da steht die Elitefohlenauktion in Holstein am Sonnabend, 20. August, bereits in den Startlöchern. 74 hochinteressante Nachwuchstalente haben den Weg in die Kollektion gefunden, unter ihnen Offerten mit weltmeisterlicher Verwandtschaft.