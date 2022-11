﻿SV Henstedt-Ulzburg erwartet Rostocker HC zum Spitzenspiel

Noch dürfen die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg von einer Spitzenplatzierung träumen. Der SVHU ist aktuell Dritter, darf aber keine weiteren Federn lassen, will er dem Spitzenreiter Rostocker HC auf den Fersen bleiben. Schon gar nicht im direkten Duell am Sonnabend.

Henstedt-Ulzburg. Vor zwei sehr schweren Spielen stehen die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg. Am Sonnabend ab 18 Uhr empfangen die Spielerinnen von Trainer Christian Gosch den verlustpunktfreien Tabellenführer Rostocker Handball Club um 18 Uhr, sieben Tage später geht es zum Tabellenvierten Buxtehuder SV II. „Rostock gehörte schon vor der Saison zu meinen Favoriten“, sagt der SVHU-Übungsleiter. „Insofern ist es für mich nicht überraschend, dass sie die Tabelle anführen.“

Nele Reimer ragt beim Rostocker HC heraus

Die Rostockerinnen besitzen einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Akteurinnen. Am eigenen Kreis wird ordentlich geackert, nach vorne geht es mit Tempo. Gesucht werden Eins-gegen-Eins-Situationen. Torgefahr droht von allen Positionen. Und dennoch ragt eine Spielerin heraus. Nele Reimer spielt seit dieser Saison wieder bei ihrem Heimatverein. Die Rückraumspielerin spielte zuletzt beim Bundesligisten Sport-Union Neckarsulm, davor bei der SG BBM Bietigheim.

Katharina Rahn fällt Rest des Jahres aus

Ausgerechnet jetzt fällt Katharina Rahn auf unbestimmte Zeit mit einer Handblessur aus. Der Neuzugang des TSV Nord Harrislee verletzte sich am vergangenen Wochenende beim MTV Heide. „Wir hoffen, dass sie im Januar wieder auf der Platte steht“, erklärt Gosch, der ansonsten auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. „Den Ausfall müssen wir gemeinsam auffangen und auf mehrere Schultern verteilen.“

SG Todesfelde/Leezen zu Gast bei HSG Mönkberg

Thomas Kruse und die von ihm trainierte SG Todesfelde/Leezen (8.) tritt am Sonnabend ab 17.30 Uhr bei der HSG Mönkeberg/Schönkirchen (9.) an. „Wir wollen unsere Sache besser machen als in der vergangenen Woche und uns die beiden verlorenen Punkte zurückholen“, erklärt der Coach. Im Heimspiel gegen Grün-Weiß Schwerin lief nichts zusammen, was sich am Ende in einer 24:34-Niederlage niederschlug. In Mönkeberg wird Kruse weiterhin auf Janina Kardel und Katharina Naleschinski (beide verletzt) verzichten müssen. Aus beruflichen Gründen fehlt Ann-Christin Rütz. Anna-Lena Grell, die gegen Schwerin nach 40 Minuten verletzt passen musste, steht wieder zur Verfügung.

Wiedersehen mit Laura Teegen

Für eine Spielerin der HSG Mö/Schö ist die Partie gegen die SG ToLee etwas ganz Besonderes. Laura Teegen erlernte das Handballspielen in Todesfelde, wo sie 12 Jahre aktiv war und Teil der erfolgreichen A-Jugend war, die 2012 das Deutsche Final-Four-Turnier erreicht hatte. „Ich freu total auf die Partie und auf das Wiedersehen mit alten Bekannten und Freundinnen“, erklärt Laura Teegen, die nicht nur als Aktive, sondern auch als Athletiktrainerin bei ihrem aktuellen Klub fungiert. Die gleiche Funktion übt sie bei den Zweitliga-Handballern des VfL Lübeck-Schwartau aus. Die 29-Jährige sieht in dem Landesderby keine Mannschaft in der Favoritenrolle. „Ich gehe davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird und hoffe natürlich auf ein besseres Ende für uns.“

Von Nils Götsche