﻿SV Henstedt-Ulzburg in der Landesliga auf dem Weg aus der Krise

Henstedt-Ulzburg. 4:1 gegen den TSV Lägerdorf, dann 3:1 gegen SV Eichede II: Nach sieben Niederlagen in den ersten Saisonwochen haben die Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg Fahrt aufgenommen. Aber noch trennen die Elf von Trainer vier Punkte von einem Nichtabstiegsplatz.

„Das Spiel hätte auch mit einem Unentschieden enden können“, sagte SV Henstedt-Ulzburgs Trainer Christian Dittmar. „Wir haben den Sieg aber auch ein wenig erzwungen, vor allem nach der Pause ordentlich Gas gegeben.“

SVHU-Spieler Nick Berger muss ins Krankenhaus

Die Henstedt-Ulzburger begannen auf dem Kunstrasen im Sportpark Henstedt sehr munter und lebendig, spielten aktiv nach vorne. Den ersten Schuss feuerte Luke Hubach in der siebten Spielminute auf das Eicheder Tor ab. Der Ball sprang zurück ins Feld. Nick Berger und Hubach selbst setzen nach, SVE-Schlussmann Dennis Dänemark angelte sich den Ball, aber alle drei Spieler prallten zusammen. Hubach und Dänemark konnten nach einer Behandlung weiterspielen.

Berger musste ins Krankenhaus. „Seine Hand stand unnatürlich ab, er hatte große Schmerzen“, sagte Dittmar. „Vor dem Abtransport hat er sich gewünscht, dass wir das Spiel gewinnen.“

Daniel Ahlers unterläuft Eigentor

Nach Bergers Verletzung, für den Luca Sixt ins Spiel kam, gab es zunächst keinen Bruch im Spiel der Dittmar-Truppe. Doch dann eroberten sich die Gäste mehr und mehr Spielanteile. Nach einem Eckball fiel die Führung für die Eicheder. Der Ball, der länger und länger wurde, sprang SVHU-Abwehrmann Daniel Ahlers an den Körper und von dort ins eigene Tor.

Danach waren die Eicheder dem 2:0 näher als die SVHU-Kicker dem Ausgleich. Mal war es Fin Drews, der parierte. Oder der Ball ging über das Tor. Nur ganz allmählich befreiten sich die Henstedt-Ulzburger. Hubach war zu eigensinnig und passte nicht zu Pasquale Longo. Bei einer weiteren gefährlichen Situation verpasste Luca Sixt knapp einen Treffer.

SVHU-Coach Dittmar erhöht mit Erfolg das Risiko

In der Pause ordnete Coach Dittmar an, das Risiko zu erhöhen, die Eicheder ganz früh im Spielaufbau anzulaufen. Das rentierte sich schon in der 51. Minute. SVE-Routinier und -Innenverteidiger Torge Maltzahn tändelte als letzter Mann mit dem Ball am Fuß. Niklas Skiba luchste ihm den Ball ab, ließ den Eicheder Torhüter Dänemark aussteigen und schob zum 1:1 ein. Sieben Minuten später legten die Henstedt-Ulzburger nach. Einen Freistoß aus dem Mittelkreis verlängerte Skiba auf Hubach, der zum 2:1 (58.) einköpfte.

Die Eicheder suchten nach dem Rückstand energisch die Offensive. Aber die Henstedt-Ulzburger machten es ihnen mit hoher Laufbereitschaft und knackigem Zweikampfverhalten schwer, zu Torchancen zu kommen. Dennoch lag das 2:2 mehrfach in der Luft. Nach Standardsituationen offenbarten die Platzherren Schwächen. Aber mit ein bisschen Glück überstanden sie diese kniffligen Situationen.

Erst in der Schlussphase schaffte es die Dittmar-Elf, für Entlastung zu sorgen. In der 91. Minute scheiterte Kadir Alas noch an Dänemark. Der eingewechselte Finn Christiansen machte es genauer. Bedient von Björn Zimmermann, traf in er in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:1. Als wenig später der Abpfiff ertönte, hatten die Henstedt-Ulzburger den Wunsch des verletzten Nick Berger erfüllt.

SV Henstedt-Ulzburg: Fin Drews – Luka Hartwig, Mika Klein (76. Finn Christiansen), Lars Höche, Daniel Ahlers – Björn Zimmermann (90.+3 Lasse Drews), Pasquale Longo, Patrice Pluche, Luke Hubach (69. Constantin Jorzik) – Niklas Skiba (88. Kadir Alas), Nick Berger (11. Luca Sixt) – Tore: 0:1 (19., Eigentor) Ahlers, 1:1 (51.) Skiba, 2:1 (58.) Hubach, 3:1 (90.+2) Christiansen – SR: Lukas Klingelhöfer (Roter Stern Lübeck).

