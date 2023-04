﻿SVHU-Trainer Christian Gosch im Abschieds-Interview: „War eine schöne Zeit“

Henstedt-Ulzburg. Die Saison in der Dritten Liga ist für die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg seit Anfang April vorüber. Mit 33:30 gewannen die Frogs-Ladies die letzte Partie gegen den Bundesliga-Nachwuchs vom Buxtehuder SV II. Nach 22 Partien schlossen die Henstedt-Ulzburgerinnen die Runde in der Nordost-Staffel mit dem sechsten Tabellenplatz ab. Ein Abschneiden, das Trainer Christian Gosch vor Saisonbeginn für realistisch gehalten hatte. Für den 49-Jährigen, der hauptberuflich als Oberstudienrat in Kiel unterrichtet, war es die letzte Begegnung. Gosch legt eine Trainerpause ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christian Gosch will selbst mehr Sport treiben

Herr Gosch, was machen Sie mit ihrer neugewonnenen Freizeit?

Christian Gosch: Bisher fühlt es sich wie in einer normalen Handballpause an, die ich nach dem Ende der Saison ohnehin gehabt hätte. Ich nutze die Zeit für mehr Sport. Meine Golfschläger habe ich schon rausgeholt. Als Trainer eines Drittligisten kommen solche Dinge häufig zu kurz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Grund für den Abschied vom SVHU nannten Sie den hohen Aufwand.

Es war tatsächlich so, dass ich für einen Trainingsabend im Auto 150 Kilometer zwischen Kiel und Henstedt-Ulzburg gependelt bin. Jede Einheit dauerte für mich vier bis fünf Stunden. Das fällt jetzt natürlich weg.

Christian Gosch: „Irgendwann stehe ich bestimmt wieder an der Seitenlinie“

Wie sicher sind Sie, dass Sie es lange ohne Handball aushalten werden?

Es ist jetzt schon so, dass ich mir Handballspiele anschaue. Ein Amt werde ich aber erst einmal nicht übernehmen. Wie lange die Auszeit dauern wird, weiß ich noch nicht. Irgendwann stehe ich bestimmt wieder an der Seitenlinie. Wann und wo, kann ich nicht sagen.

Wie haben Sie die fünf Jahre bei den Frogs-Ladies erlebt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war eine sehr intensive Zeit. Zunächst ein Jahr als Co-Trainer von Sven Rusbült, zusammen haben wir den personellen Umbruch im Team gestartet. Vier Jahre war ich anschließend Cheftrainer der Henstedt-Ulzburgerinnen und habe die Mannschaft weiterentwickelt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und durfte mit ihnen gemeinsam arbeiten, genauso wie mit meinem Trainerteam. Es war eine schöne, aber auch anstrengende Zeit.

Unterschiede zwischen Männer- und Frauenbereich

Der SV Henstedt-Ulzburg war Ihre erste Station im Frauenbereich. Was haben Sie gelernt?

Handballerinnen sind sehr leidensfähig, das könnte ein Unterschied zu den Männern sein. Sie hinterfragen die Inhalte der Übungseinheiten und fordern von mir als Trainer mehr ein. Die Spielerinnen benötigen ein gutes Gefühl. Die Stimmung im Team, das Zusammengehörigkeitsgefühl sind extrem wichtig.

Der SV Henstedt-Ulzburg hat immer wieder Spielerinnen an höherklassige Vereine verloren. Freut oder ärgert Sie das als Trainer?

Das gehört dazu. Der SVHU ist als Drittligist eine Ausbildungsmannschaft. Wir bilden Talente aus, führen sie an höhere Aufgaben heran. Wir trainieren, um die Spielerinnen besser zu machen. Wenn sie dann so gut sind, dass sie ein Bundesliga- oder Zweitligaverein zu sich holt, haben wir einiges richtig gemacht. Setzen sie sich dort durch, freue ich mich für die Spielerinnen und bin auch ein bisschen stolz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter Trainer Gosch haben sich die SVHU-Frauen stetig gesteigert

Welche Spielerinnen fallen Ihnen ein, die es in den vergangenen Jahren gepackt haben?

Ich denke da an Nele Reese, die beim VfL Oldenburg in der Bundesliga spielt, Marleen Kadenbach und Jule Meisner, die bei den Handballluchsen 08 Buchholz Rosengarten Erste und Zweite Liga spielen. Oder Victoria Nigbur und Maren Gajewski von Werder Bremen. Auch Katharina Rahn, die vor der vergangenen Saison zum SVHU zurückgekehrt ist, war beim TSV Nord Harrislee in der Zweiten Bundesliga am Ball. Die Liste ließe sich mit ein wenig Nachdenken sicherlich verlängern.

Lesen Sie auch

Wie bewerten Sie die sportlichen Leistungen Ihres Teams?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich übergebe eine intakte Mannschaft an meine Nachfolgerin oder den Nachfolger. Im ersten Jahr mit mir als Trainer haben wir mit einer jungen Mannschaft den Klassenerhalt geschafft. Wir haben uns stetig gesteigert und in der Saison 2021/22 ganz knapp die Meisterschaft verpasst. Dass nicht der SVHU, sondern der TV Garrel Staffelsieger geworden ist, lag auch daran, dass bei uns in den entscheidenden Wochen viele Spielerinnen ausgefallen sind.

Es gibt Menschen, die Sie als einen Handballverrückten bezeichnen. Wie stillen Sie ihren Handballdurst ohne Trainerjob?

Ich werde mich weiterbilden, auch bei einigen Teams hospitieren. Außerdem habe ich mich für den Lehrgang zur DHB-Torwarttrainerlizenz angemeldet.