﻿29:35 – aber SV Henstedt-Ulzburg verlangt Meister Rostocker HC alles ab

Der Rostocker HC ist Drittliga-Meister, der SV Henstedt-Ulzburg bleibt in der Klasse. Zwischen beiden Handball-Frauenteams entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der die Abwehrarbeit vernachlässigt wurde. Das bessere Ende hatten die Rostockerinnen.

Henstedt-Ulzburg. Die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg haben ihr letztes Auswärtsspiel der Saison beim als Drittliga-Meister feststehenden Rostocker HC nach großem Kampf mit 29:35 (18:19) verloren. „Die Partie war lange ausgeglichen, hinten heraus haben wir zu viele Fehler gemacht“, sagte SVHU-Trainer Christian Gosch. „Es war ein richtig gutes Handballspiel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gosch musste auf Kristin Rakowski und Torhüterin Merline Wünsche-Laursen verzichten, die ihr Team zwar begleiteten, aber nicht mitspielen konnten.

Tempohandball von beiden Teams

Die Henstedt-Ulzburgerinnen hatten in der Anfangsphase leichte Probleme (4:7, 10. Minute), konnten aber fünf Minuten später mit 11:8 in Führung gehen. Beide Mannschaften lieferten sich ein sehr temporeiches Spiel, in dem das Abwehrspiel vernachlässigt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es wurde auf beiden Seiten dynamisch und mutig angegriffen“, sagte Gosch. „Es war gut anzuschauen, allerdings hätte ich von meinem Team gerne etwas mehr Zugriff in der Abwehr gesehen.“

SV Henstedt-Ulzburg geht die Power aus

In der zweiten Halbzeit blieben die Gäste dran und konnten beim Stand von 25:25 (41.) noch einmal ausgleichen. Danach hatten die Rostockerinnen jedoch mehr Körner und setzten sich auf 28:25 (46.) ab. Die Frogs-Ladies kämpften und konnten in der 49. Minute auf 27:28 verkürzen, damit waren aber die letzten Kraftreserven verbraucht.

Niederlage zu hoch ausgefallen

„Das Ergebnis ist mit 29:35 zu hoch ausgefallen und spiegelt nicht das Spiel wider“, konstatierte Gosch, dessen Mannschaft eine Woche zuvor mit dem 49:26-Kantersieg gegen den Tabellenletzten MTV Heide das Ticket für eine weitere Saison in der Dritten Liga gebucht hatte. „Von uns war es ein ordentliches Spiel. Wir wollten eine gute Leistung und Tempohandball zeigen, das ist uns gelungen.“

SV Henstedt-Ulzburg: Merline Wünsche-Laursen, Sophia Kohn – Lara Haarbrücker (5), Lisa Prante (5), Emilie Wolf (1), Katharina Rahn (2), Annika Jordt (5), Karina Mader, Lara Witzleben, Lina Röttger (6/1), Tarja Pauschert (1/1), Fiona Schermer, Nele Mönnich, Taina Schermer, Caroline Rodewald (4), Kristin Rakowski.