﻿SV Henstedt-Ulzburg geht mit Respekt in das Spiel gegen St. Pauli

Henstedt-Ulzburg. Dass es am Sonntag gegen die Fußballerinnen des FC St. Pauli noch einmal so deutlich wird wie Mitte Oktober, als der SV Henstedt-Ulzburg das Regionalliga-Hinspiel mit 5:0 gewann, glaubt Trainer Christian Jürss nicht. Er hält die Hamburgerinnen für stärker als Platz neun, den die Elf vom Millerntor in der Tabelle belegt: „In der vergangenen Serie war St. Pauli schon eine ambitionierte Mannschaft, in dieser Saison hat das Team ein paar Schritte nach vorne gemacht, spielt viel stabiler.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jürss erwartet von seiner Mannschaft eine Leistung wie bei den jüngsten Erfolgen des Tabellenzweiten gegen den SV Meppen II und bei Holstein Kiel. „Wenn wir so auftreten, haben wir eine gute Chance“, betont Jürss vor der Partie, die am Sonntag um 14 Uhr auf dem Kunstrasen an der Theodor-Storm-Straße angepfiffen wird. Esther Kossy wird aus privaten Gründen fehlen, Dissy Ragouena kehrt in den Kader zurück.

Verteidigerin Knobloch bleibt im SVHU-Tor

Die Henstedt-Ulzburgerinnen holten nach der Winterpause 13 von 15 möglichen Punkten. Dreimal blieben sie ohne Gegentor, obwohl seit zwei Partien Innenverteidigerin Catherine Knobloch die am Finger verletzte Anneke Klaas im Tor vertritt. „Unsere Rückrunde läuft nach Plan, obwohl wir zum Jahreswechsel Spielerinnen verloren haben“, sagt Jürss. Dana Marquardt zog es zum überlegenen Regionalliga-Spitzenreiter Hamburger SV, Iza Wiese war der Aufwand zu hoch, und Malena Watzlawik studiert in Bremen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht ganz nach Wunsch klappt es in der Offensive. Weil die Chancenverwertung nicht optimal ist, endeten die meisten SVHU-Spiele im Jahr 2023 mit knappen Ergebnissen.