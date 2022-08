﻿SV Henstedt-Ulzburg gewinnt Turnier in Schwerin

Am ersten September-Wochenende steigt der erste Spieltag in der Dritten Liga der Handballerinnen. Als amtierender Vizemeister geht der SV Henstedt-Ulzburg in die anstehende Saison. Das Team von Trainer Christian Gosch scheint bereits jetzt gut gerüstet für die kommenden Aufgaben zu sein.

Henstedt-Ulzburg. Alles, was es beim Blickpunkt-Cup 2022 zu gewinnen gab, räumten die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg ab. Mit vier Siegen aus vier Spielen holte sich die Sieben von SVHU-Trainer Christian Gosch den Turniersieg vor dem gastgebenden Team von Grün-Weiß Schwerin. Auch die beiden individuellen Preise galt es für die Frogs-Ladies, im Gepäck für die Rücktour nach Henstedt-Ulzburg zu verstauen. Merline Wünsche-Laursen wurde als beste Torhüterin ausgezeichnet, den Titel für die beste Spielerin des Turniers holte sich SVHU-Rückkehrerin Katharina Rahn.

Trainer Christian Gosch zufrieden

„Aus diesem Turnier nehmen wir ein richtig gutes Gefühl mit“, freute sich Gosch. „Das war wichtig für den Kopf. Nach der langen Pause weiß man nicht so richtig, wo man steht. Viele Sachen, die wir trainiert haben, haben wir heute sehr gut umgesetzt. Ich denke, dass wir wieder einen Schritt weiter sind.“

Nur Teams aus der Dritten Liga am Start

Beim Blickpunkt-Cup waren nur Drittligisten am Start. Die Gastgeberinnen und auch Pfeffersport Berlin sind direkte SVHU-Kontrahenten in der Nord-Ost-Staffel, der SC Markranstädt und der SV Union Halle-Neustadt II spielen in der Nordstaffel.

In der ersten Partie ging es gegen die Berlinerinnen, die mit 14:10 bezwungen wurden. Nach zehn Minuten lagen Annika Jordt und Co. mit 4:6 zurück, die Halblinke des Hauptstadt-Teams bereitete den SVHU-Damen zunächst große Probleme. Doch die Henstedt-Ulzburgerinnen wussten sich vor allem in der Abwehr zu steigern und gewannen letztlich souverän.

SVHU hatte in allen Spielen alles im Griff

Überdeutlich wurde es beim 23:10 gegen die Bundesliga-Reserve des SV Union Halle-Neustadt, die zwar den besseren Start erwischte, im Laufe der Begegnung aber förmlich vom Gosch-Team überrollt wurde.

Die Partie gegen das junge Team des SV Grün-Weiß Schwerin, die deutlich gegen SC Markranstädt und Halle-Neustadt II gewannen, war das vorweggenommene Spiel um den Turniersieg. Die Frogs-Ladies waren von der ersten Sekunde an hellwach, lagen schnell mit 5:0 und 8:2 vorne. „Die Abwehr stand sofort so, wie wir es uns vorgestellt haben“, analysierte Gosch zufrieden. „Über unsere stabile Defensive sind wir ins Tempo gekommen.“

Die Grün-Weißen kamen zwar nochmal auf 8:11 heran. Letztlich wurde es aber ein ungefährdeter 15:10-Sieg des SVHU, der auch in der Begegnung gegen den SC Markranstädt nicht zu bezwingen war und mit 20:13 gewann.

Starkes Torhüter-Duo

„Wir hatten mit Merline Wünsche-Laursen und Sophia Kohn zwei starke Torhüterinnen und davor eine gute Abwehr“, lobte Christian Gosch. „Darüber hat auch unser Tempospiel funktioniert. Wir haben viel gewechselt, hatten unterschiedlichste Formationen, die so noch nicht zusammen gespielt haben.“

In dieser Woche geht der SV Henstedt-Ulzburg in seinen normalen Trainingsrhythmus über und lässt am kommenden Wochenende noch einmal die Beinen baumeln. Denn sieben Tage später steht bereits das erste Punktspiel in der Dritten Liga beim Berliner TSC an.

Die Platzierungen im Blickpunkt-Cup: 1. SV Henstedt-Ulzburg, 2. SV Grün-Weiß Schwerin, 3. SC Markranstädt, 4. Pfeffersport Berlin, 5. SV Union Halle-Neustadt II.