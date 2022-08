﻿SV Henstedt-Ulzburg im DFB-Pokal beim VfL Jesteburg

Der Pokal hatte in der abgelaufenen Saison für die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg seine eigenen Gesetze. Als einer von zwei Zweitligisten hatte das Team von Trainer Christian Jürss das Viertelfinale erreicht. Am Sonntag startet der neue Cup-Wettbewerb, und der SVHU ist wieder dabei.

Henstedt-Ulzburg. Der DFB-Pokal war der Wettbewerb der Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg. Bis ins Viertelfinale hatte sich das Team von Trainer Christian Jürss in der abgelaufenen Saison vorgekämpft. In der Runde der letzten Acht unterlag der damalige Zweitligist dem Bundesligisten und späteren Finalisten Turbine Potsdam vor 720 Zuschauern glatt mit 0:7. In dieser Spielzeit ist der SVHU als ehemaliger Zweitligist wieder im bundesweiten Cup-Wettbewerb dabei. Gegner in der ersten Runde ist am Sonntag ab 14.01 Uhr der Regionalliga-Rivale VfL Jesteburg. Die Partie findet auf dem Sportplatz Am alten Moor in Jesteburg statt.

Echter Härtetest eine Woche vor Punktspielstart

Für SVHU-Trainer Jürss findet die Begegnung zu einem idealen Zeitpunkt statt. „Für uns ist es ein echter Härtetest, denn derzeit weiß ja noch niemand so richtig, wo er steht.“ Die Jesteburgerinnen belegten in der gerade abgelaufenen Serie den siebten Platz in der Regionalliga. Viel mehr wissen die SVHU-Verantwortlichen nicht über den Kontrahenten. Außer vielleicht ein paar Namen, wie Fabienne Stejskal, die schon eine gefühlte Ewigkeit für die VfL-Frauen auf Torejagd geht oder die ehemalige Henstedt-Ulzburgerin Laura Vetter.

„Ich denke, dass wir als Favorit ins Spiel gehen werden, müssen uns aber auch noch finden“, meint Jürss. „Wir wollen auf jeden Fall in die zweite Runde einziehen. Wir haben einen guten Stamm an Spielerinnen behalten, darauf können wir sehr gut aufbauen, auch wenn wir nicht alle an Bord sein werden.“

Quintett fällt verletzt aus

Dana Marquardt und Iza Wiese (beide Sprunggelenksverletzung), Nele Rademacher (Kreuzbandriss) und Leeloo Mucha (Achillessehne) befinden sind allesamt im Aufbautraining. Lea Schneider fällt mit ihrem Kreuzbandriss noch länger aus.

Malin Hegeler zur Mannschaftsführerin bestimmt

Malin Hegeler ist wieder Mannschaftskapitänin der SVHU-Frauen, Malena Watzlawik ihre Stellvertreterin. „Malin hat einen großen Stellenwert innerhalb des Teams, ist selbstbewusst, hat eine Meinung und vertritt diese auch“, begründet Jürss, warum er sich für Hegeler entschieden hat. „Sie ist so etwas, wie mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Sie schaut über den Tellerrand hinaus. Das hat sie alles auch schon während ihrer langen Verletzungspause gemacht.“ Den Mannschaftsrat bilden Anneke Klaas, Chiara Pawelec und Nele Rademacher.