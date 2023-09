6:0 gegen 4:0 Punkte. Das Drittligaspiel zwischen den Handballerinnen von HT Norderstedt und des SV Henstedt-Ulzburg versprach Spannung. 300 Zuschauer fieberten mit. Am Ende sind es die Henstedt-Ulzburgerinnen, die an der Tabellenspitze stehen.

Norderstedt. Aufsteiger HT Norderstedt ließ in den ersten Saisonwochen der Dritten Liga Nordost mit drei Siegen aufhorchen. Dass die bisherigen Gegner der Norderstedterinnen nicht die höchste Qualität besitzen, zeigte sich, als am Sonntag die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg in der Halle des Schulzentrums Süd aufkreuzten. Das Team von SVHU-Trainer René Hahn hatte nur in der Anfangsphase größere Probleme. Am Ende stand ein deutliches 25:19 (10:9) für die Hahn-Schützlinge, die die Norderstedterinnen als Spitzenreiter ablösten.