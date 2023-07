﻿Regionalligist SV Henstedt-Ulzburg startet mit zehn Zugängen

Henstedt-Ulzburg. Überflieger Hamburger SV ist in die Zweite Frauenfußball-Bundesliga aufgestiegen. Die Elf vom SV Henstedt-Ulzburg sicherte sich mit deutlichem Vorsprung die Vizemeisterschaft. Ist der SVHU in der kommenden Spielzeit damit der Topfavorit auf den Titel in der Regionalliga Nord? Trainer Christian Jürss ist vorsichtig: „Das kann eine sehr interessante Saison werden. Was unsere Ziele angeht, werden wir diese als Mannschaft erst noch bestimmen.“

SV Henstedt-Ulzburg geht mit 26 Spielerinnen in die Saison

Seit Ende der vergangenen Woche bereiten sich die Henstedt-Ulzburgerinnen auf die Saison 2023/24 vor. Viele neue Gesichter konnte Jürss auf dem Sportplatz an der Theodor-Storm-Straße begrüßen, mit 26 Spielerinnen geht es in die kommende Spielzeit.

Unter den Neuen sind viele Youngster, die es Sara Batchadji, Esther Kossy und Anna Johannsen nachmachen wollen. Das Trio hat sich im Verlauf der vergangenen Serie trotz ihrer Jugend zu Stammspielerinnen entwickelt. Batchadji, Rieke Wolff (beide Studium in den USA), Lea Schneider (Fußballpause) und Selena Simic (Ziel unbekannt) fehlen im neuen Aufgebot, Dana Marquardt (HSV) und Malena Watzlawik (ATS Buntentor) hatten den SVHU schon während der Winterpause verlassen.

Zehn Neue für den SV Henstedt-Ulzburg

Neu dabei sind Laura Jungblut (VfL Jesteburg), Michelle Hille (Concordia Hamburg), Lilly Jahncke (Eimsbütteler TV U 17), Heidi Schreiber (FC St. Pauli II), Luisa und Mareile Kern (beide SC Victoria Hamburg), Lisa-Kristin Behneke (Hamburger SV), Maxima Advani (Concordia Hamburg), Mila Steinhart (HSV B-Juniorinnen) und Lenja Gosda (VfL Pinneberg B-Juniorinnen).

„Wir schauen uns immer noch um, unsere Kaderplanung ist nicht ganz abgeschlossen“, sagt Jürss. „Wichtig ist uns, den zuletzt schmalen Kader gut zu ergänzen.“ Sportlich sei die Regionalliga für Nachwuchsspielerinnen kein leichter Einstieg in den Frauenfußball. „Aber bei uns werden die Spielerinnen auf einem guten Niveau gefordert und gefördert. Sie bekommen eine gute Ausbildung.“

Mit Laura Jungblut kommt weitere Torhüterin

Besonders wertvoll ist die Verpflichtung von Laura Jungblut, eine zweite Torhüterin neben Anneke Klaas fehlte dem SVHU zuletzt. Auf Lenja Gosda, Anna Johannsen und Nele Rademacher muss Christian Jürss erst einmal verzichten. Gosda verletzte sich am Kreuzband, auch Rademacher und Johannsen haben Knieoperationen hinter sich.

Auch im Funktionsteam hat sich einiges getan. Julia Prosch tritt berufsbedingt kürzer, für sie übernimmt Klaus-Peter Stumpf als Co-Trainer. Die neuen Physiotherapeuten sind Melanie und Christian Bischoff, die Laura-Sophie Bruhn ersetzen.

Regionalliga startet am 20. August

Der Spielplan für die Regionalliga, die am 20. August startet, wurde noch nicht veröffentlicht. Dafür wissen die Jürss-Schützlinge, mit wem sie es in den Pokalwettbewerben zu tun bekommen. Im Landespokal treten sie am 6. August beim Oberligisten SSC Hagen-Ahrensburg an.

Im DFB-Pokal geht es eine Woche später gegen BV Borussia Bocholt, Absteiger aus der Regionalliga West. „Was da auf uns zukommt, weiß noch niemand“, sagt Jürss. „Die bisherige erste Mannschaft existiert nicht mehr, das zweite Team rückt auf. Für uns ist es ein gutes Los.“

Futsal-Meisterschaft im September

Eine nahezu törichte Idee verfolgt der Norddeutsche Fußballverband. Der hat die Nordmeisterschaft im Futsal auf den 30. September terminiert. Mitten in der Saison sollen die qualifizierten Mannschaften, unter ihnen die Henstedt-Ulzburgerinnen als Landesmeister von Schleswig-Holstein, ein Hallenturnier spielen. „Viel mehr wissen wir noch nicht“, sagt Jürss. Bleibt es bei diesem Termin, wäre „diese Veranstaltung nicht attraktiv“.

