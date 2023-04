Fußball-Landesliga

Die Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg feierten ihren vierten Erfolg unter der Regie von Trainer Sven Günther. Und was für einen: Immerhin hieß der Gegner Preußen Reinfeld und führt die Tabelle in der Landesliga an.

