Dritte Handball-Liga

Kim-Angelina Lang (re.) spielt mit der SG Todesfelde/Leezen in der Dritten Handball-Liga in Frankfurt an der Oder.

Emporkömmling HT Norderstedt gegen die in der Dritten Liga etablierten Handballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg – in diesem Nachbarschaftsderby steckt Brisanz. Die SG Todesfelde/Leezen muss nach Frankfurt an der Oder.

