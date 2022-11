﻿SV Henstedt-Ulzburg zu Gast beim Tabellenneunten ATS Buntentor

Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg bekommen es am Sonntag mit einem gefährlichen Gegner zu tun. Das Team vom Trainer Christian Jürss gastiert beim ATS Buntentor. Der ist in der Liga zwar nur Neunter, ließ aber mit dem Sieg über den Hamburger SV im DFB-Pokal aufhorchen.

Indra Hahn (li.) und der SV Henstedt-Ulzburg gastieren am Sonntag in Bremen beim ATS Buntentor.

Henstedt-Ulzburg. Zum Arbeiter-Turn- und Sportverein (ATS) Buntentor in die Hansestadt Bremen geht es am Sonntag für die Regionalligafußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg. Die Partie wird von Schiedsrichterin Irina Stremel (SV Emmerke) um 14 Uhr angepfiffen.

ATS Buntentor wirft HSV aus dem DFB-Pokal

Die Bremerinnen sorgten schon vor dem Beginn der Regionalliga für eine Überraschung. In der ersten Runde des DFB-Pokals besiegten sie den Tabellenführer der Regionalliga Hamburger SV im Entscheidungsschießen mit 5:3. In der laufenden Spielzeit lief es bisher nicht ganz optimal, mit 14 Punkten steht Buntentor auf Platz neun.

Gegner nicht unterschätzen

„Das Mittelfeld in unserer Liga ist eng beieinander“, weiß SVHU-Trainer Christian Jürss. „Buntentor hatte einige knappe Ergebnisse. Ich hatte das Team etwas höher in der Tabelle vermutet. Letztes Jahr wurde Buntentor Dritter. Es gibt also keinen Grund, den ATS zu unterschätzen.“

Auch Malin Hegeler kehrt zurück

Gespielt wird auf Kunstrasen, einem Untergrund, der der Jürss-Elf liegen sollte. Und auch personell sieht es wieder deutlich besser aus. Torhüterin Anneke Klaas feiert in der Partie gegen den TV Jahn Delmenhorst nach ihrem langwierigen Fingerbruch ihr Comeback. Malin Hegeler hat ihre Sperre abgesessen und stößt auch wieder zum Team. Ansonsten steht Jürss der Kader vom vergangenem Wochenende zur Verfügung.

Beckersbergstadion gesperrt

Zwei Heimspiele haben die SVHU-Frauen in diesem Jahr noch auszutragen. Am Sonntag, 27. November, empfangen die Jürss-Schützlinge den VfL Jesteburg und zwei Wochen später im Landespokal-Halbfinale Holstein Kiel. Ausgetragen werden die beiden Begegnungen nicht im Beckersbergstadion, sondern wie in der vergangenen Serie am Schäferkampsweg. Der Platz an der Jahnstraße wurde erst mal gesperrt.