﻿SV Schackendorf schnappt sich zwei Talente vom SV Wahlstedt

Der SV Schackendorf steht in der Fußball-Kreisliga Südost vor dem Klassenerhalt. Die Planungen laufen, um in der kommenden Spielzeit nicht erneut zittern zu müssen. Nach Torwart Danny Schramm von Phoenix Kisdorf haben sich die Schackendorfer zwei Talente vom SV Wahlstedt geangelt.

Schackendorf. Der SV Schackendorf hat sich in der Fußball-Kreisliga Südost auf den Weg gemacht, dem Abstiegsstrudel zu entfliehen. Mit dem 3:0 gegen die SG Reinfeld/Kronsforde am Gründonnerstag hat das Team von Trainer Stefan Christensen sein Polster auf sechs Punkte vergrößert. Christensen hat das Amt wieder einmal übernommen, nachdem Klaus Kasper den Job nicht erst am Ende der laufenden Punktrunde, sondern schon im März abgegeben hatte.