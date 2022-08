﻿SV Sülfeld startet mit zwei Heimspielen und spielt dann neun Mal auswärts

Heim- und Auswärtsspiele im Wechsel – so sieht für gewöhnlich ein Spielplan aus. Auf die Handballerinnen des SV Sülfeld wartet in der am zweiten September-Wochenende beginnenden SH-Liga-Saison ein kurioses Programm. Der SVS bestreitet bis zum Jahreswechsel neun Auswärtsspiele in Folge.

Sülfeld. Auf die Handballerinnen des SV Süleld wartet ein kurioser Spielplan. Das Team des neuen Trainers Maik Iwastschenko, der Markus Hallerbach abgelöst hat, startet mit zwei Heimspielen gegen die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg (11. September) und den Lauenburger SV (18. September) in die SH-Liga-Saison. So weit, so gewöhnlich. Doch dann wird es kurios.

Neun Mal in Folge auswärts

Nach diesen beiden Begegnungen werden umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Kabinen in der Sülfelder Halle vorgenommen. Dies bedeutet für die Iwastschenko-Schützlinge, dass sie zwar weiterhin trainieren, aber keine Punktspiele in ihrer Heimspielstätte bestreiten können. Stattdessen müssen die Sülfelderinnen neun Mal in Folge in der Fremde um Punkte spielen. „Eine komische Situation“, kommentiert Spielerin Antonia Dsubenko den außergewöhnlichen Spielplan. „Schön ist aber, dass wir früh die weiten Auswärtsfahrten hinter uns bringen.“

Ab Februar nur noch in der „Sülle Hölle“

Ab Februar 2023 folgen dann neun Heimspiele hintereinander in der „Sülle Hölle“. „Dass wir zum Saisonende so viele Partien vor unseren Fans bestreiten werden, könnte ein Vorteil für uns werden“, glaubt Antonia Dusbenko.

Unabhängig vom nicht alltäglichen Spielplan schwitzen die Sülfelderinnen derzeit für den Saisonstart am zweiten September-Wochenende. Trainer Maik Iwastschenko setzt dabei auf Abwechselung. „Wir waren zum Beispiel Fußball-Golf und Beachvolleyball spielen, haben gemeinsame Trainingstage mit Drittligist SG Todesfelde/Leezen und Oberligist ATSV Stockelsdorf bestritten“, verrät Antonia Dusbenko. „Im Rahmen unserer Möglichkeit konnten wir sportlich mithalten.“

SV Sülfeld mit vier Testspielen

Bis zum ersten SH-Liga-Spiel stehen noch vier weitere Tests für den Vorjahresfünften an. Auf die Heim-Begegnung gegen die HG Hamburg-Barmbek (23. August) folgen zwei Auswärtsspiele bei der zweiten Mannschaft der SG Todesfelde/Leezen (24. August) und bei der SG Hamburg-Nord (30. August). Die Generalprobe vor dem Saisonauftakt folgt dann am 1. September, wenn das HT Norderstedt in Sülfeld gastiert.