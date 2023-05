﻿SV Todesfelde betreibt gegen Inter Türkspor Kiel Wiedergutmachung

Todesfelde. Neun Siege und eine Niederlage, die aus dem Jahr 2018 stammt. Die Fußballer von Inter Türkspor Kiel scheinen so etwas wie ein Lieblingsgegner des SV Todesfelde zu sein. In einem Nachholspiel setzten sich die Schützlinge von Trainer Sven Tramm mit 4:1 (2:1) durch und betrieben dabei Wiedergutmachung für das 1:3 vom vergangenen Sonntag gegen den TSB Flensburg.

SV Todesfelde geht früh in Führung

„Wer nach einer Niederlage drei Tage später 4:1 gewinnt, der hat die Scharte ausgewetzt“, war Sportdirektor Jens Martens zufrieden mit dem Auftritt der Blau-Gelben, die vor dem Seitenwechsel nachlässig in der Defensive wirkten. Morten Liebert (3.) hatte früh zum 1:0 für die Hausherren getroffen, und in der Folgezeit lieferten sich die beiden Kontrahenten eine muntere Partie, in der sie die Defensivarbeit nicht all zu ernst nahmen.

Weidemann flankt, Chaumont trifft

Diese Nachlässigkeit bestrafte Kiels Stian-Petter Waschko (19.) mit dem Ausgleich. Das Führungstor der Todesfelder sollte dann ein Treffer für das Lehrbuch werden. Nach einer Kombination über den linken Flügel fand Til Weidemanns Hereingabe den Kopf von Yannick Chaumount (42.), der zum 2:1 traf.

Starke Todesfelder nach dem Wechsel

Nach dem Wiederanpfiff spielte dann nur noch Tramm-Elf und ließ dem Gegner keine Chance mehr. „Weil wir defensiv deutlich stabiler waren und von den Kielern nichts kam“, schilderte Martens, der ein weiteres Traumtor zu sehen bekam. Diesmal hatte sich Rafael Krause auf der linken Schiene durchgesetzt und punktgenau auf Henrik Sirmais’ Kopf (47.) geflankt. Den Schlusspunkt setzte der kurz zuvor eingewechselt Nikos Wolf, mit seinem Treffer zum 4:1.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Yannick Chaumont (90. Nikos Wolf), Christian Rave, Kai-Fabian Schulz, Paul Meseberg – Henrik Sirmais, Luca Sixtus (76. Luca Sixtus), Mats Klüver (66. Velson Fazlija), Til Weidemann (86. Manuel Carvalho) – Morten Liebert (65. Marco Pajonk), Rafael Krause.

Tore: 1:0 (3.) Morten Liebert, 1:1 (19.) Stian-Petter Waschko, 2:1 (42.) Yannick Chaumont, 3:1 (47.) Henrik Sirmais, 4:1 (90.) Nikos Wolf.

SR: Moritz Bern (TSV Eggebek); Z: 120.