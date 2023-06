﻿SV Todesfelde: Björn Sörensen neuer Coach im Joda-Sportpark

Todesfelde. Mit einem Trainerwechsel will Fußball-Oberligist SV Todesfelde neue Impulse setzen. Björn Sörensen ist der Mann, der die Nachfolge von Sven Tramm antritt, der die Mannschaft sechs Jahre lang von Erfolg zu Erfolg geführt hat und mit seiner Elf in dieser Zeit 14 Titel abräumte. „Der SV Todesfelde ist einfach ein geiler Verein. Die Leute leben und lieben ihren Verein“, freut sich Sörensen, der Dirk Hellmann als Co-Trainer mitbringt, auf seine neue Aufgabe.

Der 37-jährige Sörensen stieg nach seiner aktiven Zeit als Fußballer (Heider SV, FT Eider Büdelsdorf, Preetzer TSV) als Co-Trainer bei Holstein Kiel II und dem TSV Schilksee in das Trainergeschäft ein. Von 2016 bis 2022 war der Molfseer für den TSV Bordesholm tätig, den er mit Offensivfußball in die Oberliga führte und in der höchsten Landesklasse etablierte. Vor einem Jahr übernahm Sörensen in Bordesholm das Amt des Sportlichen Leiters.

Weg weitergehen, aber auch neu gestalten

Diesen Posten gibt der Vater von zwei Kindern nun für die neue Aufgabe auf. Durch die Identifikation aller mit dem Klub sowie dem absoluten Willen sei, so Björn Sörensen, in Todesfelde der Erfolg gekommen: „Ich habe richtig Lust darauf, mit den Jungs, dem Umfeld und den Fans hier viele erfolgreiche Jahre zu erleben und den Weg weiterzugehen, aber auch neu zu gestalten.“

„Björn und ich kennen uns seit langer Zeit“, sagt sein Co-Trainer „Helle“ Hellmann. „Die Chance, beim SV Todesfelde gemeinsam den weiteren Weg zu gestalten, reizt mich und uns sehr.“ Der 40-jährige Familienvater lebt in Henstedt-Ulzburg. Sieben Jahre lang prägte Hellmann den HFC Falke. Er führte den jungen Hamburger Verein von der untersten Spielklasse in die Spitzengruppe der Bezirksliga.

SV Todesfelde – ein Verein voller Herzblut und Leidenschaft

Nach einem Jahr Pause spürt Hellmann das Kribbeln: „Tofe vermittelt mir Leidenschaft und Herzblut. Das ist es, was für mich den Fußball ausmacht. Ich freue mich darauf, jeden Einzelnen kennenzulernen, der diesen Verein liebt. Gemeinsam mit der Mannschaft wollen wir mit unseren Fans die nächsten Erfolge feiern.“

Mittelfeldspieler Niklas Stehnck herzt Trainer Sven Tramm, für den nach sechs Jahren als Cheftrainer in diesem Amt beim SV Todesfelde Schluss ist. © Quelle: Markus Weber

Vereinspräsident Holger Böhm sieht sich bestätigt, dass es richtig war, vor einigen Wochen ein Fünfergremium an die Spitze der Fußball-Abteilung zu stellen. „Die Trainerfindung ist die erste Entscheidung des Tofe-Zirkels“, betont der Todesfelder. „Das neue Trainerteam strahlt aus, dass es zu unserem Todesfelder Weg perfekt passt und den Tofe-Spirit mit uns leben wird.“

Ex-Coach Tramm: „Tolles Gespann gefunden“

Sven Tramm, der den Trainerjob gegen den Posten als Sportlicher Leiter des Oberliga-Teams eingetauscht hat, ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Björn und Helle ein tolles neues Trainergespann gefunden haben. Sie haben uns in den Gesprächen schnell von sich und ihren Vorstellungen für den Verein, die Mannschaft und die Fans überzeugt.“ Sörensen und Hellmann vertreten Werte, die man sich für die Mannschaft und den Gesamtverein wünsche.

Teammanager Timo Gothmann ist ebenfalls überzeugt davon, dass eine perfekte Entscheidung getroffen wurde: „Uns war wichtig, dass die Neuen menschlich und fachlich zu uns und unserem Konzept passen. Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl war, dass sie Konstanz bei ihren bisherigen Stationen gezeigt haben.“ Wunsch und Ziel sei es, Trainer langfristig an den Verein zu binden.

In Todesfelde bleiben Trainer lange

Wie Sascha Sievers, der fünf Spielzeiten lang Trainer in Deathfield gewesen ist. Tramm war die rechte Hand von Sievers und wurde nach dessen Ausstieg zum Chefcoach befördert. Unter der Regie des Neversdorfers erlangte der Dorfverein deutschlandweit Aufmerksamkeit. Nicht nur, weil im Sommer 2020 das Landespokal-Endspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck mit 3:2 gewonnen wurde.

Die Todesfelder waren der einzige Klub, der in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals – mitten in der Corona-Pandemie – nicht auf sein Heimrecht verzichtete. Stattdessen wurde es mit einem großem logistischen und personellen Aufwand möglich gemacht, dass die Behörden das Okay dafür gaben, im heimischen Joda-Sportpark gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück zu spielen.

Im SV Todesfelde liegt die Messlatte hoch

Immerhin 500 Zuschauer waren für den Stadionbesuch zugelassen. Viele Fans mehr verfolgten an den TV-Geräten sowie im Livestream, wie der Oberligist nur eine knappe 0:1-Niederlage kassierte.

Die Messlatte liegt hoch für Sörensen und Hellmann, steht in „Deathfield“ doch der Aufstieg in die Regionalliga Nord auf der Agenda. Das Duo bekommt von den Entscheidern einen großen Vertrauensvorschuss. „Nach den ersten Gesprächen war uns schnell klar, dass Björn und Helle die Richtigen für unser Konzept sind“, betont Gothmann. „Sven Tramm und unser Sportchef Jens Martens haben die Vorgespräche geführt, danach ist die Entscheidung im Tofe-Zirkel einstimmig gefallen.“

