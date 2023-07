Im Sommer 2020 gewann der SV Todesfelde sensationell den Landespokal. Im neuen Wettbewerb hat der Fußball-Oberligist Losglück gehabt. Zu unterschätzen sind die ersten beiden Aufgaben allerdings nicht.

Kiel. Die erste Runde im Fußball-Landespokal zieht sich über mehrere Wochen hin. Der SV Todesfelde, der auch unter dem neuen Trainer Björn Sörensen um den Oberliga-Titel mitspielen will, greift erst am Sonntag, 23. Juli, in den Wettbewerb ein. Die Begegnung bei Oberliga-Absteiger SV Grün-Weiß Siebenbäumen wird um 15 Uhr angepfiffen.